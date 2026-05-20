Адмирал Ефтимов: НАТО трябва да засили отбранителните способности и индустриалната база

Началникът на отбраната Емил Ефтимов подчерта необходимостта от координирани действия, нови способности и развитие на отбранителната индустрия в рамките на НАТО по време на заседанието на Военния комитет на Алианса в Брюксел.

"Навременният отговор на заплахите, произтичащи от влошената среда за сигурност, е огромно предизвикателство пред всички страни - членки и партньори, но посредством координирани действия, изграждане на нови способности, оперативна съвместимост и развитие на отбранителната индустриална база на всички съюзници, НАТО ще затвърди ролята си на гарант за сигурността и международния правов ред", заяви адмирал Емил Ефтимов.

Той акцентира върху предизвикателствата пред страните от Източния фланг при изграждането на военни способности и настоя за общо финансиране за инфраструктура, военна мобилност и логистична поддръжка.

Адмирал Ефтимов открои и значението на изграждането на щаб на многонационална дивизия в България като принос към укрепването на отбранителния потенциал на НАТО.

По думите му участието на българските Въоръжени сили в мисиите и операциите на Алианса допринася за сигурността в Черноморския регион и Западните Балкани.

В рамките на форума участва и генералният секретар на Алианса Марк Рюте, който представи основните направления за дискусия на предстоящата Среща на върха на НАТО в Анкара. Той подчерта важната роля на военната експертиза при вземането на политически решения за бъдещето на НАТО.

В хода на тази дискусия адмирал Ефтимов повдигна въпроса при търсенето на такива решения да бъдат привлечени и компании от отбранителната индустрия на държавите от Източния фланг. Той подчерта, че България разполага с капацитет и възможности за подпомагане на този процес в рамките на Алианса и ЕС.