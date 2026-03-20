Няма опасност за живота на 7-годишното дете, което падна от скала край Симитли

В Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“ вчера е транспортирано дете от Благоевград с височинна травма. Към момента няма опасност за живота му, съобщиха от лечебното заведение.

След като преминава през детска противошокова зала и на база подробни високоспециализирани изследвания, пациентът е настанен за лечение и наблюдение в Детската неврохирургия на „Пирогов“.

По-рано днес от областната дирекция на МВР в Благоевград съобщиха за БТА, че е получен сигнал за паднало дете от скала в района на симитлийското село Осеново. Детето първо е транспортирано в Спешно приемно отделение на Многопрофилната болница за активно лечение – Благоевград. Поради тежките травми след това е транспортирано и настанено в детската реанимация на столичната болница „Пирогов“.