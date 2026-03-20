Ръководствата на МВР, ДАНС и прокуратурата създадоха Национално междуведомствено звено във връзка с изборите

Ръководствата на МВР, ДАНС и прокуратурата създадоха Национално междуведомствено звено във връзка с изборите
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев и и.ф. председател на Държавна агенция "Национална сигурност"(ДАНС) Деньо Денев подписаха заповед за създаване на Национално междуведомствено звено във връзка с предстоящите избори за 52-ро Народно събрание, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Създаването на Национално междуведомствено звено е регламентирано в Изборния кодекс. В него участват заместник-главният прокурор Ваня Стефанова, прокурори от Върховна касационна прокуратура (ВКП) и представители на ръководствата на МВР и ДАНС. То ще действа от деня на откриване на предизборната кампания – 20 март 2026 г., до 30 дни след официалното обявяване от Централната избирателна комисия (ЦИК) на окончателните изборни резултати.

От прокуратурата посочват, че дейността на звеното цели да гарантира спазването на политическите права на гражданите, осигуряване на бърза и адекватна реакция за противодействие на престъпленията, свързани с изборния процес и за законосъобразното провеждане на изборите. Ще бъде обменяна информация с ЦИК, с областните междуведомствени звена в страната, ще се извършва анализ и обобщение на получените данни.

Във ВКП ще функционира и дежурно звено, което ще обработва всички постъпващи сигнали, свързани с изборни нарушения. Граждани и организации могат да подават сигнали на електронните адреси на прокуратурите в страната.

