Нетаняху: Иран е по-слаб от всякога

Цените на петрола остават високи, но стабилни, твърдят експерти. За кратко беше регистриран спад, след като американският министър на финансите Скот Бесент заяви, че Вашингтон може скоро да отмени санкциите върху иранския суров петрол, съхраняван на борда на танкери. През изминалата нощ Израел отново атакува цели в Техеран.

Според ирански медии е убит говорител на Иранската революционна гвардия. В Йерусалим имаше въздушна тревога. Саудитска арабия и Бахрейн съобщиха за прехванати ирански дронове, в Кувейт е поразена рафинерия.

Късно снощи израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Иран е по-слаб от всякога и вече не може да обогатява уран и да произвежда балистични ракети. По думите на първия дипломат на Иран - Абас Арагчи, страната му ще реагира "без сдържане", ако атаките срещу инфраструктурата продължат. Над 3100 души са загинали в Иран от началото на войната по данни на американска организация за защита на човешки права.