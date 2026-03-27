Стилиян Петров с ироничен коментар след разгрома над Соломоновите острови: Неутрализирахме бързите нападатели

Бившият капитан на България Стилиян Петров коментира с доза ирония убедителната победа на "лъвовете“ над Соломоновите острови в турнира FIFA Series.

В публикация в социалните мрежи Петров отбеляза "напредъка“ в играта на националния отбор, като акцентира върху представянето срещу съперник, който не предложи сериозна съпротива.

"Браво, българи юнаци. Вижда се напредък в играта на момчетата. Тази сутрин отборът показа, че има светлина в тунела. Играта беше на ниво, добре бяхме разузнали противника и успяхме да неутрализираме бързите и неприятни нападатели на съперника! Успех на финала“, написа той.

Коментарът на легендата бе възприет като саркастичен, като се има предвид, че единствената реална опасност за българската защита дойде от Рафаел Леаи, който реализира и двете попадения за островитяните.