БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Стилиян Петров с ироничен коментар след разгрома над Соломоновите острови: Неутрализирахме бързите нападатели

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

Бившият капитан на националния отбор реагира с намигване след успеха над Соломоновите острови

Снимка: БТА
Слушай новината

Бившият капитан на България Стилиян Петров коментира с доза ирония убедителната победа на "лъвовете“ над Соломоновите острови в турнира FIFA Series.

В публикация в социалните мрежи Петров отбеляза "напредъка“ в играта на националния отбор, като акцентира върху представянето срещу съперник, който не предложи сериозна съпротива.

"Браво, българи юнаци. Вижда се напредък в играта на момчетата. Тази сутрин отборът показа, че има светлина в тунела. Играта беше на ниво, добре бяхме разузнали противника и успяхме да неутрализираме бързите и неприятни нападатели на съперника! Успех на финала“, написа той.

Коментарът на легендата бе възприет като саркастичен, като се има предвид, че единствената реална опасност за българската защита дойде от Рафаел Леаи, който реализира и двете попадения за островитяните.

Свързани статии:

#Български национален отбор по футбол #Стилиян Петров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Още от: Национални отбори

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ