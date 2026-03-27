Тимът на Индонезия се класира за финала на турнира FIFA Series и ще играе с България

Индонезия ще срещне България на финала на турнира FIFA Series 2026 в понеделник в Джакарта. Домакините достигнаха до мача за титлата след убедителна победа над Сейнт Китс и Невис с 4:0. По-рано през деня "лъвовете" разбиха Соломонови острови с 10:2.

Индонезия доминираше през целия мач, а нападателят Бекъм Путра отбеляза два гола в рамките на 10 минути. Това бяха първите му попадения за националния отбор в петия му мач. 24-годишният играч, кръстен на легендата Дейвид Бекъм, откри резултата в 15-ата минута с прекрасно подаване на Оле тер Хаар Ромени, който асистира и за втория му гол.

В началото на втората част Ромени направи резултата 3:0 след разбъркване в наказателното поле след ъглов удар. Играчът на Оксфорд Юнайтед бе съотборник на Филип Кръстев през есенния полусезон. Резервата Мауро Зилстра оформи крайното 4:0 в 75-ата минута.

Финалът е в понеделник, 30 март и ще бъде излъчен на живо от 16:00 ч. по БНТ 3!