Заради проливни дъждове: Река Черни Лом преля в село Априлово

Река Черни Лом прехвърли дигите и залива районите около стадиона, църквата и джамията в село Априлово. Това алармира от кметството в селото в страницата си във Фейсбук.

Водата продължава да се покачва и се насочва към централната част на населеното място, обстановката e изключително критична заради продължаващите валежи, допълват от местната власт и призовават всички жители, които се намират в близост до реката, незабавно да се евакуират към по-високи и безопасни места и да избягват движение в засегнатите райони.

