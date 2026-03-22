Божидар Саръбоюков влиза в битка за медалите на световното първенство по лека атлетика

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Атлет номер 1 на България ще се бори за отличията във финала в скока на дължина, а състезанието може да гледате на живо по БНТ 3.

Божидар Саръбоюков стартира участието си на световното първенство по лека атлетика. Топатлетът на България ще се бори за отличията във финала в скока на дължина в последния ден на шампионата, който БНТ 3 излъчва на живо от Торун, Полша.

Българинът ще има сериозна конкуренция, а разликите в резултатите между водещите състезатели са минимални.

Саръбоюков влиза в битката за медалите като лидер в световната ранглиста за сезона с резултат от 8.45 метра.

Преди месец на турнир в Белград 21-годишният състезател постави национален рекорд от 8.45 метра, което е и най-добър резултат в света за сезона в дисциплината.

"Няма да давам прогнози какво ще направя на това световно, все пак е състезание. Може да съм готов и за 9 метра, но мога да скоча и 8. Така че не искам да казвам нищо, знаем срещу какви състезатели ще се изправя. Все пак не са случайни хора, а все медалисти от световни и европейски първенства. Подготовката ни протече отлично - готов съм. Ако стане нещо, грешката ще е изцяло моя", заяви Саръбоюков дни преди да замине за Торун.

Припомняме, че на европейското първенство в зала в Апелдоорн през 2025 г., той записа пробив в елита на атлетиката, като завоюва титлата в конкуренцията на олимпийския медалист от Италия Матия Фурлани и испанеца Лестър Лескай. Саръбоюков триумфира със златото с постижение от 8.13 метра.

Младият атлет призна, че очакванията към него са високи, но се опитва да запази спокойствие преди големия шампионат.

"Нямам притеснения от конкуренцията. Отдавна съм спрял да ги имам, защото на пистата е важно да постигна своя резултат. Знам, че има очаквания, дори хората говорят за световна титла. Това носи тежест, но се опитвам да се концентрирам върху това да направя резултат, от който аз самият да съм доволен“, каза Саръбоюков.

Един от основните му съперници ще бъде отново италианецът Матия Фурлани, с когото се познават още от юношеските години.

"Фурлани е много добър скачач и огромен талант. Дори му се възхищавам на това, което прави, защото е много красиво да се гледа. Тази конкуренция ме мотивира да се подобрявам. Тя не е само между мен и него, а между всички най-добри състезатели в света“, допълни българският лекоатлет.

В края на 2025-а българинът се класира пети на световното първенство на открито в Токио, като записа резултат от 8.19 метра.

Финалът в скока на дължина е тази вечер, малко след 20:00 часа. Състезанието ще бъде излъчено на живо по БНТ 3.

