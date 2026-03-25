Учебен или присъствен ще е 20 април?

Сигурност и правосъдие
Учебен или присъствен ще е 20 април?
Снимка: БТА
20 април ще бъде присъствен, но неучебен ден. Това заяви служебният министър на образованието проф. Сергей Игнатов.

"20 април ще бъде присъствен, но неучебен ден, защото все още 20 април не е определен за официален празник на България", обясни проф. Игнатов.

Той отново повтори идеята 20 април да бъде обявен за официален празник на България.

"Не само имаме, вече го обсъждахме. Аз излязох с такова предложение да се започне процедура. Това е дълъг процес по обявяването началото на Априлското въстание за официален български празник, за да ги съберем трите основни, които са с чисто българско решение – Априлското въстание, Съединението и Независимостта."

Това решение трябва да мине през Народното събрание, уточни Сергей Игнатов. От думите му стана ясно, че в училищата тази година отбелязването ще бъде посветена не просто на Априлското въстание, а на българския героизъм.

"Имаме в България около 2923 училища и от всички училища ние получаваме в Министерството на образованието предложенията, тоест програмата, по която те ще отбележат 20 април, като във всеки областен център, естествено, регионалният инспекторат ще организира и централни събития."

