Във Варна честваха 113 години от превземането на Одринската крепост

113 години от превземането на Одринската крепост по време на Балканската война и Деня на Тракия бяха чествани във Варна.

Представителният духов оркестър на Военноморските сили и почетен караул от военнослужещи участваха в ритуала по полагане на венци и цветя пред Портала-паметник на Осми приморски пехотен полк. Свещеници от Варненска и Великопреславска митрополия отслужиха заупокойна молитва в памет на загиналите приморци.

Командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов прие строя на почетния караул, след строят мина в тържествен марш пред паметника.

На паметника на загиналите приморци венци и цветя поднесоха десетки варненци и официални гости.