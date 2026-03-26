начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без...
Компенсациите за високите цени на горивата - колко души...
Президентът Йотова: Помирението и прошката са единственият път към по-добро бъдеще за децата ни

илияна йотова помирението прошката единственият път добро бъдеще децата
Тракийските българи са мяра за достойнство и благородство. От тяхната изстрадана историческа мъдрост черпим, че помирението и прошката са единственият път към траен мир, разбирателство и по-добро бъдеще за децата ни. Това заяви в поздравителния си адрес по повод Деня на Тракия държавният глава Илияна Йотова, съобщиха от прессекретариата на президенството.

Илияна Йотова - президент на Република България: "В Деня на Тракия си припомняме себеотрицанието на поколения просветители и революционери, славната Одринска епопея и победите на българския воин, преживяваме отново страшното лято на 1913 година и превратностите на дългия и безжалостен XX век. Оживява споменът за върволиците от бежанци, за разорените бащини къщи и изоставените ниви, за безмилостно заличеното българско присъствие в родна Тракия."

Държавният глава заявява, че всяка година на 26 март тракийците почитат своите храбри предци, отправят зов за справедливост и издигат глас срещу забравата. „Макар и изтръгнати от корен от своята земя, в душите си дедите ни никога не напуснаха Беломорието. Не позволиха да се скъса невидимата връзка с бащините огнища, не изоставиха надеждата, че рано или късно копнежът им за справедливост ще намери своето удовлетворение“, отбелязва президентът.

Президентът изрази признателност към Съюза на тракийските дружества в България с председател Красимир Премянов за неуморните усилия да поддържа жива тракийската кауза, за да достигне тя като скъп завет и до нашите деца.

Илияна Йотова - президент на Република България: „Чрез хора като Вас българският дух, родовата и националната ни памет устояват на времето."

Тя отново уверява тракийските българи в неизменната подкрепа на президентската институция за подкрепа на тяхната кауза за отстояване на историческата истина и правдивите им искания.

Затварянето на Ормузкия проток се отрази на цената на златото
Затварянето на Ормузкия проток се отрази на цената на златото
Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
Белият дом за 15-точковия мирен план: Преговорите с Техеран продължават
Белият дом за 15-точковия мирен план: Преговорите с Техеран...
Конфликтът в Близкия изток: Водят ли преговори САЩ и Иран?
Конфликтът в Близкия изток: Водят ли преговори САЩ и Иран?
Войната в Близкия изток: Предложение и контрапредложение за мир
Войната в Близкия изток: Предложение и контрапредложение за мир
Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София
Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Почина легендарният синоптик Минчо Празников

Още от: Политика

За последното десетилетие България е увеличила двойно разходите си за отбрана, сочат данни на НАТО
За последното десетилетие България е увеличила двойно разходите си за отбрана, сочат данни на НАТО
Андрей Гюров: Работим с ограничен бюджет, но търсим целенасочени мерки срещу кризата Андрей Гюров: Работим с ограничен бюджет, но търсим целенасочени мерки срещу кризата
ЦИК представя бюлетините за вота през април ЦИК представя бюлетините за вота през април
Заради цените на горивата: Кабинетът обсъжда мерки със синдикатите Заради цените на горивата: Кабинетът обсъжда мерки със синдикатите
Проверка в АПИ: Как са похарчени милиарди за пътища? Проверка в АПИ: Как са похарчени милиарди за пътища?
Три поредни дни 1,60 евро за литър дизел: Служебната власт въведе мярката за компенсации Три поредни дни 1,60 евро за литър дизел: Служебната власт въведе мярката за компенсации
Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол са стигнали до пазара
Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол...
Десетки арестувани при нови акции на полицията срещу купуването на гласове Десетки арестувани при нови акции на полицията срещу купуването на гласове
Вижте бюлетините за вота на 19 април Вижте бюлетините за вота на 19 април
Нов скок на цените на суровия петрол, Иран е категоричен - няма да води преговори със САЩ Нов скок на цените на суровия петрол, Иран е категоричен - няма да води преговори със САЩ
Последният епизод на "Мамник" е тази вечер, актьори...
НАП предупреждава: Не отваряйте съмнителни линкове за "данъчно...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Няма пострадали монаси от българския манастир "Св. Георги...
