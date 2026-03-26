Станка Златева: В Пловдив нещата се случват на ниво и има условия

Председателят на Българската федерация по борба Станка Златева изрази задоволство от условията, които имат участниците в 63-тото издание на международния турнир "Дан Колов - Никола Петров". Надпреварата бе официално открита днес и за първи път в историята се провежда в зала "Колодрума" в града под тепетата.

На церемонията по откриването присъстваха още заместник-кметът на Пловдив - Николай Бухалов, директорът на отдел "Спорт и младежки дейности" към община Пловдив - Руси Чернев, както и председателят на Армейски спортен клуб по борба (АСКБ) "Тракиец" - Данаил Димитров.

Станка Златева обърна внимание на рекордния брой участници на турнира - близо 320 състезатели от 24 държави.

"И друг път е имало много участници, но имаше един момент, когато турнирът се правеше на неподходящи дати и се засичаше с други големи турнири. Сега се съобразихме и може би това допринесе да има толкова много хора. По този начин си правим проверка за европейското първенство", коментира Златева.

Тя благодари за съдействието при организацията на надпреварата.

"Искам да благодаря на Пловдив за подкрепата и организацията. Няколко пъти вече работим заедно. Виждате, че тук нещата се случват на ниво и има условия. Залата е прекрасна. Надявам се да няма забележки. Мисля, че и занапред ще работим заедно", каза още председателят на българската федерация по борба.

Общо 84 български борци са заявени за участие в турнира, който продължава до събота. Входът за зрителите е свободен.