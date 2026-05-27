От днес до петък се ограничава движението в 10-километров участък от АМ "Струма" за полагане на маркировка

От днес до 29 май (петък) между 8.00 ч. и 17.00 ч. ще се полага маркировка в участъка от км 0 до км 10 на АМ „Струма“ в двете посоки. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се повиши безопасността на движение и комфортът на пътуване.