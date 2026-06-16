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Силна градушка в Община Неделино

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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градушка в Неделино
Снимка: БТА
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Силна градушка е нанесла щети по земеделска продукция в населени места от общините Неделино, съобщи за БТА кметът Боян Кехайов.

В късните следобедни часове градушка е засегнала няколко села в община Неделино. Най-сериозно са пострадали селата Изгрев, Бурево, Средец, Гърнати, Върлино, Тънка бара и Диманово, каза кметът на общината Боян Кехайов.

По думите му посевите и насажденията на местните хора са почти унищожени. За ситуацията е информиран областният управител на Смолян Георги Пепеланов.

Градушка е паднала и в смолянските села Славейно и Виево. Според жители на Славейно са нанесени сериозни щети върху насаждения с картофи и фасул. Кметът на Виево Венко Палчев потвърди, че в селото също е валяла градушка, като жители са се оплакали от поражения върху част от земеделската продукция.

Към момента няма официална оценка за размера на щетите. Очаква се засегнатите стопани да извършат огледи на посевите и насажденията след преминаването на бурята.

#засегната земеделска продукция #Община Неделино #градушка

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