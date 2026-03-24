ЕС и Австралия подписаха споразумение за свободна търговия

Европейският съюз и Австралия подписаха ключово споразумение за свободна търговия. Разговорите по документа започнаха преди 8 години, но ратификацията му беше ускорена заради сложните търговски процеси в глобален мащаб, частично предизвикани от спорните мита на администрацията на президента Доналд Тръмп.

Споразумението предвижда 99% от европейските стоки да влизат в Австралия без мита. А това означава, че европейските компании ще спестяват от митнически такси около 1 млрд. евро годишно. Очакванията са европейският внос в Австралия да се увеличи с около 33% в следващите 10 години. Падането на митата влиза в сила от днес за редица стоки, а за други има преходен период от 3 години. При рязко нарастване на вноса са предвидени предпазни клаузи. ЕС и Австралия подписаха споразумения и в областта на сигурността и отбраната.