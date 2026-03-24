ЕС и Австралия подписаха споразумение за свободна търговия

Теодора Гатева
Всичко от автора
Чете се за: 02:02 мин.
По света
99% от европейските стоки ще влизат в Австралия без мита

Снимка: БТА
Европейският съюз и Австралия подписаха ключово споразумение за свободна търговия. Разговорите по документа започнаха преди 8 години, но ратификацията му беше ускорена заради сложните търговски процеси в глобален мащаб, частично предизвикани от спорните мита на администрацията на президента Доналд Тръмп.

Споразумението предвижда 99% от европейските стоки да влизат в Австралия без мита. А това означава, че европейските компании ще спестяват от митнически такси около 1 млрд. евро годишно. Очакванията са европейският внос в Австралия да се увеличи с около 33% в следващите 10 години. Падането на митата влиза в сила от днес за редица стоки, а за други има преходен период от 3 години. При рязко нарастване на вноса са предвидени предпазни клаузи. ЕС и Австралия подписаха споразумения и в областта на сигурността и отбраната.

Урсула Фон Дер Лайен-председател на Европейската комисия: "Това споразумение се очаква да добави почти 8 млрд долара към вашия брутен вътрешен продукт. За Австралия ще стане по-лесно да изнася за Европейския съюз, в съответствие с неговите високи стандарти. Цялата индустриална продукция на страната е освободена от мита, а австралийските граждани ще имат повече възможности да предлагат висококачествените си услуги в Евросъюза."

Антъни Албанезе - министър-председател на Австралия: "Днес е ключов момент в отношенията между Австралия и Европейския съюз. Днес можем да обявим, че след 8 години преговори, подписахме знакова търговска сделка. За нас тя е от изключителна важност, защото се договорихме с втората по големина икономика."

