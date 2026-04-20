Президентът Йотова: Следващата седмица най-вероятно ще...
Чете се за: 02:15 мин.
Карта на вота: "Прогресивна България" води...
Чете се за: 05:40 мин.
Иван Димов с три медала и изравнен европейски рекорд в...
Чете се за: 01:35 мин.
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия...
Чете се за: 00:37 мин.
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
Чете се за: 00:27 мин.
Ангел Русев стана за шести пореден път европейски шампион...
Чете се за: 02:57 мин.
Земетресение от 7,3 по Рихтер в Япония
Чете се за: 00:22 мин.
Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера...
Чете се за: 04:02 мин.

Семен Новиков ще спори за титлата на eврошампионата по борба в Тирана

Гледайте финалния двубоя във вторник пряко по БНТ 3 и на нашия сайт.

Семен Новиков
Семен Новиков се класира за финала на европейското първенство по борба в Тирана, Албания.

Олимпийският шампион постигна четвърта победа в категория до 87 кг на класическия стил, като на полуфиналите се наложи с 4:0 над Ислам Абасов (Азербайджан), трети на шампионата на Стария континент през миналата година.

Във вторник негов съперник за титлата ще бъде чеченецът с датски паспорт Турпал Али Бисултанов, трети на Олимпийските игри Париж 2024, шампион на рейтинговия турнир в Загреб през миналия сезон.

В първите финали ще има още един българин - Стефан Григоров в най-леката категория до 55 килограма. Той ще спори за бронза срещу арменеца Манвел Хачатрян, трети в Европа през 2024-а и пети в света. Григоров е пети на европейското първенство през 2024-а.

Финалите ще бъдат излъчвани на живо по БНТ 3 и ТУК от 19:30 часа.

Във вторник стартират други петима родни представители в класическия стил - Борислав Кирилов (60 кг), Абу-Муслим Амаев (67 кг), Димитър Георгиев (72 кг), Светослав Николов (82 кг) и Кирил Милов (97 кг).

Свързани статии:

Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3
Битките за отличията в албанската столица са от 21 до 26 април.
Чете се за: 00:27 мин.
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
4
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
Спокойно върви предаването на протоколите в София
6
Спокойно върви предаването на протоколите в София

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Почина композиторът Кирил Икономов
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: Други спортове

Спортни новини 20.04.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 20.04.2026 г., 20:50 ч.
Джон Корир и Шарон Локеди триумфираха за втора поредна година в маратона на Бостън Джон Корир и Шарон Локеди триумфираха за втора поредна година в маратона на Бостън
Чете се за: 01:17 мин.
Българските боксьори научиха първите си съперници на Световната купа в Бразилия Българските боксьори научиха първите си съперници на Световната купа в Бразилия
Чете се за: 01:42 мин.
Бургас се готви да приеме първия етап от Джиро д‘Италия Бургас се готви да приеме първия етап от Джиро д‘Италия
Чете се за: 02:07 мин.
Ангел Русев: Преодолях всичко и отново съм европейски шампион Ангел Русев: Преодолях всичко и отново съм европейски шампион
Чете се за: 01:42 мин.
Петима български борци влизат в битка за медалите в Тирана Петима български борци влизат в битка за медалите в Тирана
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Президентът Йотова: Следващата седмица най-вероятно ще има свикване на Народното събрание
Президентът Йотова: Следващата седмица най-вероятно ще има свикване...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Карта на вота: "Прогресивна България" води почти навсякъде в страната, къде е най-силна подкрепата за Радев? Карта на вота: "Прогресивна България" води почти навсякъде в страната, къде е най-силна подкрепата за Радев?
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Катастрофа с българи в Малта: Ранени са 7 наши сънародници в Чиркева Катастрофа с българи в Малта: Ранени са 7 наши сънародници в Чиркева
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Как се разпределят мандатите в новия парламент? Как се разпределят мандатите в новия парламент?
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
150 г. от Априлското въстание: Шествие в Панагюрище и образователна...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Големите губещи от вота - кои партии не влизат в новия парламент?
Чете се за: 03:17 мин.
Политика
Международни наблюдатели: Голяма поляризация и негативна реторика...
Чете се за: 05:42 мин.
По света
„Това е безобразно, опашката е цял ден“: Напрежение и...
Чете се за: 02:25 мин.
Парламентарни Избори 2026
