Семен Новиков ще спори за титлата на eврошампионата по борба в Тирана

Семен Новиков се класира за финала на европейското първенство по борба в Тирана, Албания.

Олимпийският шампион постигна четвърта победа в категория до 87 кг на класическия стил, като на полуфиналите се наложи с 4:0 над Ислам Абасов (Азербайджан), трети на шампионата на Стария континент през миналата година.

Във вторник негов съперник за титлата ще бъде чеченецът с датски паспорт Турпал Али Бисултанов, трети на Олимпийските игри Париж 2024, шампион на рейтинговия турнир в Загреб през миналия сезон.

В първите финали ще има още един българин - Стефан Григоров в най-леката категория до 55 килограма. Той ще спори за бронза срещу арменеца Манвел Хачатрян, трети в Европа през 2024-а и пети в света. Григоров е пети на европейското първенство през 2024-а.

Финалите ще бъдат излъчвани на живо по БНТ 3 и ТУК от 19:30 часа.

Във вторник стартират други петима родни представители в класическия стил - Борислав Кирилов (60 кг), Абу-Муслим Амаев (67 кг), Димитър Георгиев (72 кг), Светослав Николов (82 кг) и Кирил Милов (97 кг).