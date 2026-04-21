Кирил Милов се класира на полуфинал на европейското по борба в Тирана

Действащият шампион доминира в категория до 97 кг, Амаев и Николов запазиха шансове за бронз чрез репешажите

Действащият европейски шампион Кирил Милов се класира за полуфиналите на първенството на Стария континент по борба в Тирана, след като записа три убедителни победи в категория до 97 килограма класически стил. Българинът демонстрира отлична форма и не остави съмнения в превъзходството си по пътя към финалната четворка.

Милов започна участието си с категоричен успех с 9:0 над поляка Герард Курничак, а след това се справи безапелационно и с беларусина Кирил Маскевич – 10:0 с техническо превъзходство. В четвъртфиналите българинът срещна познат съперник – германеца Лукас Лазоянис, когото победи във финала преди година. Милов поведе рано с пет точки след два успешни партерни опита, а въпреки че допусна първата си точка в турнира, контролира схватката и я спечели с 8:1.

В спор за място на финала той ще се изправи срещу Артур Саргисян, който се състезава под неутрален флаг и е действащ световен вицешампион.

В категория до 67 килограма Абу-Муслим Амаев също започна силно с две победи – над италианеца Андреа Сети (4:0) и германеца Кристофер Кремер (9:3), но загуби четвъртфиналната си среща срещу бронзовия олимпийски медалист от Париж 2024 Хасрат Джафаров с 0:9. При достигане на финал от страна на азербайджанеца, Амаев ще получи шанс да се бори за бронз чрез репешажите.

Със същата възможност остава и Светослав Николов в категория до 82 килограма, който загуби в квалификациите от Гурбан Гурбанов (3:7), но съперникът му достигна до полуфиналите.

Димитър Георгиев (72 кг) и Борислав Кирилов (60 кг) приключиха участието си във втория ден на надпреварата.

Финалите от европейското първенство по борба можете да гледате НА ЖИВО в нашия сайт от 19:00 часа, докато по БНТ 3 излъчването стартира веднага след изиграването на първия финален волейбол в НВЛ за жени между волейболистките на Марица и Левски.

ТОП 24

Как се разпределят мандатите в новия парламент?
1
Как се разпределят мандатите в новия парламент?
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
2
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев
3
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на...
РИК трябва да предадат протоколите в ЦИК за проверка
4
РИК трябва да предадат протоколите в ЦИК за проверка
НА ЖИВО: Битката за титлата между Марица Пд и Левски
5
НА ЖИВО: Битката за титлата между Марица Пд и Левски
"Прогресивна България" влиза със 131 депутати в 52-ото Народно събрание
6
"Прогресивна България" влиза със 131 депутати в 52-ото...

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Почина композиторът Кирил Икономов
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
6
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

Още от: Бойни спортове

Девет медала за България от европейското по бразилско джу джицу за деца в Дъблин
Девет медала за България от европейското по бразилско джу джицу за деца в Дъблин
Българските състезатели записаха по една победа в последния ден на европейското първенство по джудо в Тбилиси Българските състезатели записаха по една победа в последния ден на европейското първенство по джудо в Тбилиси
Чете се за: 00:52 мин.
Ивайло Иванов завърши на седмо място на европейското първенство по джудо Ивайло Иванов завърши на седмо място на европейското първенство по джудо
Чете се за: 02:12 мин.
Българските джудисти без отличия във втория ден на европейското първенство в Тбилиси Българските джудисти без отличия във втория ден на европейското първенство в Тбилиси
Чете се за: 01:45 мин.
Българските джудисти с труден старт на eвропейското първенство в Тбилиси Българските джудисти с труден старт на eвропейското първенство в Тбилиси
Чете се за: 00:57 мин.
Доротея Димитрова се класира на 5-то място на световното за юноши и девойки Доротея Димитрова се класира на 5-то място на световното за юноши и девойки
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Премиерът Андрей Гюров: Две трети от разследванията на МВР се удариха в стена от прокурори
Премиерът Андрей Гюров: Две трети от разследванията на МВР се...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Финансовото министерство пое нов дълг за 150 милиона евро Финансовото министерство пое нов дълг за 150 милиона евро
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
БСП свиква Национален съвет в събота, Зарков е готов да подаде оставка БСП свиква Национален съвет в събота, Зарков е готов да подаде оставка
Чете се за: 01:30 мин.
Политика
Добивът на нефт в Русия е намалял с между 300 000 и 400 000 барела на ден заради украински атаки Добивът на нефт в Русия е намалял с между 300 000 и 400 000 барела на ден заради украински атаки
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Катастрофа между кола и линейка в София
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
149 са случаите на морбили в страната
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Напрежението расте: Не е ясно дали ще има втори тур преговори между...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Заради антракса в Силистренско: Проверяват ферми и превоз на...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
