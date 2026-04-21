Кирил Милов се класира на полуфинал на европейското по борба в Тирана

Действащият европейски шампион Кирил Милов се класира за полуфиналите на първенството на Стария континент по борба в Тирана, след като записа три убедителни победи в категория до 97 килограма класически стил. Българинът демонстрира отлична форма и не остави съмнения в превъзходството си по пътя към финалната четворка.

Милов започна участието си с категоричен успех с 9:0 над поляка Герард Курничак, а след това се справи безапелационно и с беларусина Кирил Маскевич – 10:0 с техническо превъзходство. В четвъртфиналите българинът срещна познат съперник – германеца Лукас Лазоянис, когото победи във финала преди година. Милов поведе рано с пет точки след два успешни партерни опита, а въпреки че допусна първата си точка в турнира, контролира схватката и я спечели с 8:1.

В спор за място на финала той ще се изправи срещу Артур Саргисян, който се състезава под неутрален флаг и е действащ световен вицешампион.

В категория до 67 килограма Абу-Муслим Амаев също започна силно с две победи – над италианеца Андреа Сети (4:0) и германеца Кристофер Кремер (9:3), но загуби четвъртфиналната си среща срещу бронзовия олимпийски медалист от Париж 2024 Хасрат Джафаров с 0:9. При достигане на финал от страна на азербайджанеца, Амаев ще получи шанс да се бори за бронз чрез репешажите.

Със същата възможност остава и Светослав Николов в категория до 82 килограма, който загуби в квалификациите от Гурбан Гурбанов (3:7), но съперникът му достигна до полуфиналите.

Димитър Георгиев (72 кг) и Борислав Кирилов (60 кг) приключиха участието си във втория ден на надпреварата.

Финалите от европейското първенство по борба можете да гледате от 19:00 часа по БНТ 3, докато излъчването стартира веднага след изиграването на първия финален волейбол в НВЛ за жени между волейболистките на Марица и Левски.