Столичната община предостави записи на МВР след инцидента в НДК

Столичната община ще предостави записи на МВР след инцидента в НДК. Това стана ясно от позицията на Столичната община въ връзка тежкия инцидент, при който 14-годишно момче пострада в района на НДК.

"Столичната община изразява съпричастност към пострадалото момче и неговото семейство. В този момент най-важното е детето да получи цялата необходима медицинска помощ.

Инцидентът е станал на територията на НДК, където Столичната община няма преки правомощия по стопанисване и контрол на сградата и съоръженията към нея. Затова не бихме могли да коментираме причините за инцидента или отговорността за него преди произнасяне на компетентните органи.

Столичната община оказва пълно съдействие на МВР. Записите от общинските камери, които са заснели инцидента, са предоставени на полицията.

Призоваваме да не се разпространяват непроверени версии, докато тече разследването. Очакваме компетентните институции да установят фактите възможно най-бързо", пише в позицията на Столична община.