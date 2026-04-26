Юлиян Петков: Обстановката пречи на отбора, трябва да намерим спокойствие

Старши треньорът на Славия Юлиян Петков изрази разочарованието си след равенството 1:1 срещу Ботев Враца в мач от 31-ия кръг на Първа лига, като подчерта, че липсата на концентрация и напрежението около отбора са оказали влияние върху крайния резултат.

"Грешка в последната минута при статично положение. Нелеп автогол. Трябваше ни повече спокойствие. Имахме положения да решим мача с втори гол“, коментира Петков след срещата.

Наставникът обърна внимание и на физическата умора в състава, въпреки че „белите“ играха с човек повече през голяма част от двубоя.

"Много от нашите футболисти са изиграли по 90 минути във всички мачове. Може би се умориха. Няма значение, че имахме числено предимство“, добави той.

Петков засегна и темата за напрежението между феновете и ръководството на клуба.

"Президентът е дал толкова много пари, а феновете са против него. Момчетата тренират страхотно, но обстановката пречи. Трябва да ги успокоим, за да доиграем сезона с победи“, заяви специалистът.

Той подчерта, че в оставащите срещи до края на кампанията ще бъде даден шанс и на по-младите футболисти да се изявят и да натрупат ценен опит.