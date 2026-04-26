Тодор Симов: Промените на почивката дадоха резултат

Старши треньорът на Ботев Враца Тодор Симов отличи реакцията на своя тим през второто полувреме при равенството 1:1 срещу Славия в столичния квартал „Овча купел“. Врачани играха с човек по-малко повече от едно полувреме, но въпреки това стигнаха до точка в самия край на срещата.

"Втори пореден мач тръгваме изключително лошо. Нямахме достатъчно агресия, а във фаза защита не бяхме добре подредени. Допуснахме много лек гол, което ни затрудни още повече“, коментира Симов след двубоя.

Той подчерта, че ключов момент са били промените, направени на почивката, които са дали нужния импулс на отбора.

"Промените, които направихме, дадоха резултат след почивката. Въпреки че бяхме с човек по-малко, изглеждаше, че ние сме отборът с предимство на терена. За това мога само да похваля футболистите“, заяви наставникът.

Симов отбеляза, че тимът е запазил вяра до последно и е търсил не само изравняването, но и пълен обрат.

"Говорихме си, че ще имаме нашите шансове и трябва да се възползваме. Успяхме да изравним, а след това дори търсехме победен гол“, добави той.

В заключение треньорът обърна внимание на предстоящите двубои и необходимостта от повече спокойствие в играта.