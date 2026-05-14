НС прие на първо четене и трите законопроекта за изменение на Закона за съдебната власт

Народното събрание прие на първо четене и трите законопроекта за изменение на Закона за съдебната власт, внесени от „Прогресивна България“, „Демократична България“ и „Продължаваме Промяната“.

Измененията са свързани с критериите за подбор на членове на органите на съдебната власт. И трите законопроекта предвиждат ограничаване на правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат да взима кадрови решения. Законопроектът на „Прогресивна България“ обаче предвижда възможност след изтичане на мандата упражняването на тези правомощия да става само по изключение и при необходимост, свързана с осигуряване на нормалното функциониране на съдебната система.

Управляващите предвиждат и мерки за ограничаване на концентрацията на влияние, като се предлага лица, заемали висши ръководни длъжности, да не могат непосредствено да бъдат избирани за членове на ВСС.