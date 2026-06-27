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Панама е страна луда по футбола и двукратен участник на световни финали

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Спорт
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Страната дебютира на световни финали през 2018 година в Русия

панама
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По света Панама е известна най-вече с прочутия си Панамски канал. Прокопан още в началото на 20 век, 81-километровият провлак между Атлантическия и Индийския океан присъства в списъка на 7-те чудеса на модерния свят.

Открит от Христофор Колумб в началото на 16 век, в онази епоха Панама нерядко се оказва разграбвана от пиратски кораби. До 1903 съществува в рамките на Велика Колумбия и Нова Гренада, а после обявява независимост. Точно с навечерието на Първата световна война Съединените щати довършват канала, който и до днес се явява съществена част от местната добре развита икономика. Годишно през него преминават средно около 14 000 кораба. Напълно естествено националният отбор на Панама носи прозвището Лос Каналерос, каналджиите или хората от канала. Феновете наричат отбора си още "Ла Марея Роха", което означава "червения прилив". Това е природно явление, което оцвестява водите по панамското крайбрежие в червено, отделят токсини и е вредно за рибата и морските обитатели.

Четиримилионната страна е луда по футбола и десетилетия наред мечтаеше да се класира на световно първенство. След като през 1990 диктаторът генерал Мануел Нориега беше свален от власт, футболна Панама започна да се надига, заедно с всичко останало в страната. Успехите на "червения прилив" в локалните турнири в Централна и Северна Америка, накрая бяха увенчани и с място на Мондиала в Русия през 2018. Там панамците загубиха и трите си мача, но поне успяха да вкарат по един гол във вратите на Англия и Тунис. Участието на сегашните финали през 2026 беше донякъде улеснено от автоматичното класиране на домакините, но със 7 победи, 3 равенства и без нито една загуба, панамците заслужиха мястото си сред най-добрите в света. А в десетте си мача в квалификациите, хората от канала допуснаха едва 4 гола.

Треньорът Томас Кристиансен е датчанин, но и с испански паспорт по линия на майка си. Като футболист на Барселона дори успява да запише две участия за националния отбор на Испания. В последствие доказва себе си като треньор в Лийдс и белгийския Юнион Сен-Жолоа. Кристиансен води уверено отбора на Панама от вече шест години, заради което наскоро получи и панамско гражданство. Според специалистите е успял да внесе много ред, дисциплина и сигурност в състава. Той разполага и с поне две водещи фигури. Единият е 36-годишният капитан Ани Балгодой, който има над 150 мача съд гърба си. Мозък и душа на отбора се явява плеймайкърът Адалберто Караския, халф на мексиканския Пумас. Извън терена хобито му е фризьорството, като на времето той подстригва приятелите си срещу половин долар, за да има пари за екипировка. И до днес Адалберто пази малкото си салонче в столицата Панама Сити и подстригва там децата от квартала, когато се прибере. Познато име за българските фенове е централният защитник Хосе Кордоба, който игра не малко време в Левски, а в момента защитава световете на английския Норич.

Вижте целия обект във видеото.

#Световно първенство по футбол 2026 г.

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