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Проверяват сигнал за хранително натравяне на деца по време на футболен турнир в Пампорово

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
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Проверяват сигнал за хранително натравяне на деца по време на футболен турнир в Пампорово
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Сигнал за хранително натравяне на деца, участващи във футболния турнир „Смолян къп 2026".

Родители твърдят, че през последните два дни е имало проблеми с храната в хотела в Пампорово, в който са настанени участниците. А два от отборите са се отказали, тъй като децата не са се чувствали добре след хранене. Подадени са множество сигнали до Регионалната здравна инспекция. От там обявиха, че от 180 души в хотела, само 6 деца са били с оплаквания, а от тях две са потърсили медицинска помощ без да бъдат хоспитализирани.

Ивайло Димов: "Петък разбрахме от самите деца за множество случаи на стомашно-чревни разстройства, интензивно повръщане. Виене на свят, като ние гледаме всеки един мач от турнира и сме свидетели как някои от децата едва ходят по терена. Идват пребледнели."

Д-р Сийка Чернева, РЗИ-Смолян: "Към момента е спокойно, че сме пет-шест деца открили с такива оплаквания от повръщания и болки в корема. В момента са добре децата и от взетите проби от персонала и от двама болни и от двама, които са били с оплаквания, от треньорите, ще изчакаме резултатите."

#футболен турнир #натровени деца #Пампорово

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