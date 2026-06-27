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България с четири финала и две гимнастички в топ 10 на Световната чалъндж купа в Клуж-Напока

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Спорт
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Яница Динева и Дара Стоянова впечатляват с представянето си в Румъния.

Яница Динева
Снимка: Българска федерация художествена гимнастика - Официална страница
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Яница Динева е финалистка на бухалки, а Дара Стоянова на обръч, бухалки и лента на Световната чалъндж купа по художествена гимнастика в Клуж-Напока (Румъния).

Двете българки демонстрираха увереност и стабилна игра в квалификациите, завършвайки сред най-добрите девет в многобоя и осигурявайки на България четири финала на отделните уреди.

Дара Стоянова се класира осма в многобоя с актив от 107.700 точки (обръч 28.100, топка 25.200, бухалки 27.500, лента 26.900). Възпитаничката на Гергана Ботева Тлайс си осигури място втри финала - със седми по сила резултат на обръч, осми на бухалки и трети на лента. На топка тя завърши 18-а.

Яница Динева се нареди девета в многобоя със 107.350 точки (обръч 26.350, топка 26.350, бухалки 28.300, лента 26.350. Грацията, водена от Бранимира Маркова, намери място сред финалистките на бухалки с шести по сила резултат. На останалите уреди Динева е 16-а на обръч, 10-а на топка и 10-а на лента.

Първа в многобоя стана олимпийската, световна и европейска шампионка Даря Варфоломеев (Германия) със 116.950 точки. Сребърният медал спечели Таисия Онофричук (Украйна) със 112.000, а трета е Тахмина Икромова (Узбекистан) със 111.450 точки.

Съдия за България на надпреварата бе Рада Вражева. Финалите на отделните уреди са е неделя.

#Световна чалъндж купа по художествена гимнастика в Клуж-Напока #Български национален отбор по художествена гимнастика

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