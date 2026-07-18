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Стилиян Орлинов завърши седми в скока на дължина на еврошампионата по лека атлетика за юноши до 18 г.

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Стилиян Орлинов
Снимка: Списание “Атлетика”
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Стилиян Орлинов завърши на седмо място в скока на дължина на европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години в Риети (Италия).

Възпитаникът на Атанас Иванов изравни националния рекорд за тази възраст с резултат от 7.55 метра. Постижението на Тодор Ангелов датира от 1983 година. Сега, 43 години по-късно, Орлинов също записа името си в историята, подобрявайки със 7 сантиметра личния си рекорд. Това му отреди седма позиция в крайното класиране, като той остана само на 9 см от бронзовото отличие.

Българинът демонстрира постоянство като записа още опити от 7.44, 7.33 и 7.30 метра.

В същата дисциплина Илиян Марков остана 11-и при дебюта му на голям шампионат. Състезателят на Ивайло Русенов в най-добрия си трети опит се приземи на 7.04 метра. Марков записа още 7.03 и 6.53, като остана на 16 см от топ 8.

Васил Антонов не успя да завърши на финала в бягането на 400 метра.

Европейското първенство в Риети приключва утре, а най-интересните моменти проследете в ефира на БНТ 3 и ТУК.

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#Стилиян Орлинов

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