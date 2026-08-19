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Правителството предлага Нешка Робева да бъде наградена с орден „Стара планина“ първа степен

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Спорт
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Предложението за награждаване е на министъра на младежта и спорта Енчо Керязов.

Нешка Робева
Снимка: БГНЕС
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Министерският съвет прие решение за предложение до президента за награждаване на Нешка Робева с орден „Стара планина“ първа степен, за изключително големите ѝ заслуги към България в областта на спорта. Предложението за награждаване е на министъра на младежта и спорта, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Нешка Робева е известна българска състезателка по художествена гимнастика, треньор и хореограф. Родена е на 26.05.1946 г. в Русе. Завършва националното хореографско училище в София, а през 1973 г. ВИФ „Георги Димитров“. Състезава се в националния отбор по художествена гимнастика със старши треньор Жулиета Шишманова. От 1966 г. до 1973 г. Робева е национален състезател по художествена гимнастика. Участничка е в четири световни първенства: Копенхаген (1967), Варна (1969), Хавана (1971) и Ротердам (1973), от които печели девет медала - четири сребърни и пет бронзови.

В периода 1975-2000 г. е старши треньор на българския национален отбор по художествена гимнастика. Тези 25 години, в които Нешка Робева води националния отбор, се помнят като „Златния век“ на българската школа, а нейните европейски и световни шампионки - като „Златните момичета на България“. През този период нейните гимнастички печелят в индивидуалната надпревара седем световни и девет европейски абсолютни титли, както и едно олимпийско сребро. Ансамблите добавят още шест световни и две европейски абсолютни титли, като стават и олимпийски вицешампионки.

През 2000 г. Робева спира треньорската си дейност и създава танцовата трупа „Нешанъл арт“, съставена от общо 35 момичета и момчета. В нея Робева е ръководител, постановчик и хореограф на спектаклите. Трупата има близо 1000 представления с изключителен успех в страната и чужбина.

С връчването на държавното отличие в годината, в която Робева чества своята 80-годишнина, ще се отдаде заслужена почит към нея за приноса й за развитието на спорта „художествена гимнастика“ в страната ни, както и за издигането на престижа на Република България сред международната спортна общност.

Легендарната треньорка по художествена гимнастика Нешка Робева беше специално почетена и получи цветя и подаръци по време на Европейското първенство във Варна по повод 80-ия си рожден ден. Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева връчи на Робева статуетка с поза от нейно съчетание - дело на скулптура Александър Давидов.

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