България ще бъде представена от 20 ездачи на Балканиадата по прескачане на препятствия в Солун

Солун приема Балканския шампионат по прескачане на препятствия.

България ще участва с 20 представители в пет категории.

При децата това са Александра Атанасова с Адана и Вилиана Йорданова с Таша Ван Аагем.

При юношите в напредварата ще участват Дария Чолакова с Дон Фети, Лора Чолакова с Деандра, Лидия Желязкова с Каскар, Ивайла Кунчева с Елит дьо Лейндей, Калина Стойчева с Калида и Андреа Тодорова с Надато.

В категория млади ездачи страната ни ще бъде представена от Ивана Ангелова с Интро, която преди дни спечели CSI2-W Longines Ranking паркура на 145 см на международния турнир в Солун предхождащ Балканиадата.

При жените ще участват Анна Ангелова с Норби, Галена Гънчевска с Аляска, Симона Говедарова с Арпеджио, Радина Рускова със Спарта Куин, Антония Танчева с Лавино, Драга Тодорова с Каримо и Ванеса Атанасова с Лагадар.

В категория мъже ще разчитаме на опитния национал Антон Дацински с Еър Гема, Красимир Димитров с Лост, Филип Велев с Лоди Би и Владимир Георгиев с Кийп дъ Мюзик.

Балкандиата по прескачане на препятствия ще се проведе от 9 до 13 септември.