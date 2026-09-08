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България ще приеме европейско по снукър

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Спорт
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Шампионатът ще стартира само след ден и ще продължи до 24 септември.

България ще приеме европейско по снукър
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България ще бъде домакин на европейските първенства по снукър за жени, отбори, ветерани, супер ветерани, хора с увреждания и във форматите Shoot Out и 6 червени. Един от столичните хотели ще приеме най- добрите състезатели от Стария континент от 9 до 24 септември.

Голямата новина е, че Десислава Божилова ще участва в турнира при жените. Както е известно, тя е в световния елит на реферите на World Snooker Tour и е единствената жена съдия на финала на Световното първенство, Мастърс и Шампионата на Обединеното кралство.

Турнирът при жените започва още на 9 септември от 9 часа, а официалното откриване е в петък (11 септември) от 19:00 часа.

Ето състава на България за европейските първенства:

за хора с увреждания: Николай Христов

ветерани: Николай Попов, Христо Димитров,

Свилен Мичев; Димитров и Мичев ще бъдат и в отборното състезание за ветерани

ветерани: Николай Попов, Христо Димитров,

Свилен Мичев; Димитров и Мичев ще бъдат и в отборното състезание за ветерани

супер ветерани: Борис Лазарков

отбори: Братислав Кръстев/Виктор Илиев,

Велиан Димитров/Георги Величков, Жан

Лаушман/Георгий Петрунко

жени: Десислава Божилова

за 6 червени: Светослав Геков, Братислав

Кръстев, Виктор Илиев, Георгий Петрунко

за Shoot Out: Светослав Геков, Георги

Величков, Виктор Илиев, Георгий Петрунко,

Десислава Божилова

#Европейско първенство по снукър в София 2026 г.

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