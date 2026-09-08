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Осем състезатели ще представят България на Световната купа по спортна гимнастика в Унгария

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Спорт
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Българското съдийство в надпреварата ще бъде представено от Илия Янев.

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България ще бъде представена от осем състезатели на Световната Чалъндж купа по спортна гимнастика в Сомбатхей, Унгария. Надпреварата ще се проведе от 18 до 20 септември, а българската делегация ще отпътува за Унгария на 16 септември.

При мъжете ще стартират Димитър Димитров, Даниел Трифонов, Давид Иванов, Раян Радков и Йордан Александров. Димитров и Трифонов ще се състезават на земя и прескок. Трифонов ще има участия и на халки, на успоредка и на висилка. На кон с гривни ще стартират Иванов и Радков, а Йордан Александров ще се представи на успоредка и на висилка.

Мъжкият състав ще бъде воден от треньорите Милко Танкушев и Дамян Игнатов.

Българското съдийство в надпреварата ще бъде представено от Илия Янев.

При жените страната ще има три състезателки - Цветомира Начева, Кристин Кръстева и Мишел Арабаджиева.

Начева и Кръстева ще участват на прескок и на смесена успоредка. Начева ще има участия и на греда и на земя, където ще се състезава заедно с Мишел Арабаджиева.

Женският състав ще бъде ръководен от треньора Радослав Емилов, а български съдия при жените ще бъде Нели Танкушева.

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#Световна купа по спортна гимнастика в Унгария #спортна гимнастика

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