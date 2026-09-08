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Обявяват Инициативния комитет, който ще подкрепи Илияна Йотова и Кирил Вълчев на вота на 25 октомври

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Снимка: БТА/Архив
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Днес ще бъде обявено учредяването на Инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори на 25-и октомври.

Илияна Йотова представи кандидатурата на Кирил Вълчев на 3-ти септември и тогава обяви и предстоящото учредяване на Инициативния комитет. По думите й, в него ще участват представители на граждански и неправителствени организации, политически партии, отделни авторитети в своята област, които ги подкрепят. До момента Йотова беше подкрепена от БСП и от "Прогресивна България".

Днес трябва са стане ясно и дали ГЕРБ ще се регистрира, и ще участва в президентския вот със своя партийна кандидатура.

Все още няма и официално решение от "Демократична България" и "Продължаваме промяната" - дали ще подкрепят кандидат-президентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев.

#Илияна Йотова и Кирил Вълчев #обявяване #Инициативен комитет # ГЕРБ #подкрепа #решение

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