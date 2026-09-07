ЦИК: Пет партии и пет инициативни комитета са подали документи за регистрация за президентските избори до 17:00 часа

До 17:00 ч. днес в Централната избирателна комисия (ЦИК) са постъпили документи за регистрация на пет партии и пет инициативни комитета за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври 2026 г. Това съобщиха от ЦИК на официалната си страница във Фейсбук.

Подалите документи партии са: „Възраждане“, „Правото“, „Движение за права и свободи“, „Българска социалдемокрация – Евролевица“ и „Народна партия истината и само истината“.

Документи за регистрация в ЦИК са подали също: Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Лъчезар Аспарухов Аврамов и независим кандидат за вицепрезидент Ивайло Дражев Атанасов, представляван от Марияна Ангелова Янева; Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Иванка Великова Цветанова–Петкова и независим кандидат за вицепрезидент Панайот Александров Кючуков, представляван от Тодор Стойчев Тодоров; Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Методи Веселинов Бъчваров и независим кандидат за вицепрезидент Ленин Велинов Станоев, представляван от Деан Георгиев Гарчев; Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Иво Иванов Лулчев и независим кандидат за вицепрезидент Стефан Димитров Попов, представляван от Христина Иванова Стефанова; Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Искра Йорданова Недева и независим кандидат за вицепрезидент Стоян Руменов Георгиев, представляван от Димитър Христов Беров.

От ЦИК съобщиха, че започват да приемат документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на инициативни комитети е до 17:00 ч. на 14 септември 2026 г. и се извършва по реда на Решение № 38-ПВР от 20 август 2026 г.

Приемът на документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в президентските избори е до 9 септември 2026 г. До 22 септември следва да приключи и регистрацията на кандидатите, информира говорителят на комисията Стоянка Балова-Цветкова на първия редовен брифинг на ЦИК.