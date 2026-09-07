БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
По-скъпи домати, по-евтини чушки: Колко ще ни струва...
Чете се за: 03:20 мин.
Шофьорът на камиона с близо 340 кг. наркотици остава в...
Чете се за: 02:02 мин.
Откритият в Бургас наркотик е рекордно количество,...
Чете се за: 02:10 мин.
Гори незаконно сметище в кв. "Филиповци"
Чете се за: 00:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦИК: Пет партии и пет инициативни комитета са подали документи за регистрация за президентските избори до 17:00 часа

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази
цик определи възнагражденията членовете рик сик изборите октомври
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

До 17:00 ч. днес в Централната избирателна комисия (ЦИК) са постъпили документи за регистрация на пет партии и пет инициативни комитета за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври 2026 г. Това съобщиха от ЦИК на официалната си страница във Фейсбук.

Подалите документи партии са: „Възраждане“, „Правото“, „Движение за права и свободи“, „Българска социалдемокрация – Евролевица“ и „Народна партия истината и само истината“.

Документи за регистрация в ЦИК са подали също: Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Лъчезар Аспарухов Аврамов и независим кандидат за вицепрезидент Ивайло Дражев Атанасов, представляван от Марияна Ангелова Янева; Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Иванка Великова Цветанова–Петкова и независим кандидат за вицепрезидент Панайот Александров Кючуков, представляван от Тодор Стойчев Тодоров; Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Методи Веселинов Бъчваров и независим кандидат за вицепрезидент Ленин Велинов Станоев, представляван от Деан Георгиев Гарчев; Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Иво Иванов Лулчев и независим кандидат за вицепрезидент Стефан Димитров Попов, представляван от Христина Иванова Стефанова; Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Искра Йорданова Недева и независим кандидат за вицепрезидент Стоян Руменов Георгиев, представляван от Димитър Христов Беров.

От ЦИК съобщиха, че започват да приемат документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на инициативни комитети е до 17:00 ч. на 14 септември 2026 г. и се извършва по реда на Решение № 38-ПВР от 20 август 2026 г.

Приемът на документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в президентските избори е до 9 септември 2026 г. До 22 септември следва да приключи и регистрацията на кандидатите, информира говорителят на комисията Стоянка Балова-Цветкова на първия редовен брифинг на ЦИК.

#пет инициативни комитета #вот #цик #държавен глава #президентски избори

Последвайте ни

ТОП 24

Уиткоф след преговорите със Зеленски в Киев: Много сме окуражени
1
Уиткоф след преговорите със Зеленски в Киев: Много сме окуражени
До 31° днес, от петък започва захлаждане
2
До 31° днес, от петък започва захлаждане
Петима души загинаха, а още петима са ранени при самолетна катастрофа на летището в Маями
3
Петима души загинаха, а още петима са ранени при самолетна...
139 водачи са задържани през почивните дни за употреба на алкохол и наркотични вещества
4
139 водачи са задържани през почивните дни за употреба на алкохол и...
Хубав септември, с топли дни и с валежи, очакват синоптиците
5
Хубав септември, с топли дни и с валежи, очакват синоптиците
Тържествена заря-проверка по повод 141 години от Съединението
6
Тържествена заря-проверка по повод 141 години от Съединението

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
2
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
3
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
4
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
5
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
6
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете

Още от: Политика

Започва регистрацията на инициативни комитети за вота на 25 октомври
Започва регистрацията на инициативни комитети за вота на 25 октомври
Президентът Йотова: От деня на Съединението България се връща на географската карта на света Президентът Йотова: От деня на Съединението България се връща на географската карта на света
Чете се за: 03:47 мин.
ГЕРБ решават до 8 септември дали да издигнат собствен кандидат за президент ГЕРБ решават до 8 септември дали да издигнат собствен кандидат за президент
Чете се за: 01:30 мин.
"Продължаваме Промяната" за Деня на Съединението: Заедно можем "Продължаваме Промяната" за Деня на Съединението: Заедно можем
Чете се за: 01:32 мин.
Михаела Доцова: Българският народ е единен и доказва, че националната кауза за обединение стои над всичко Михаела Доцова: Българският народ е единен и доказва, че националната кауза за обединение стои над всичко
Чете се за: 00:50 мин.
Костадин Костадинов: Нека бъдем достойни за онези, които извършиха Съединението през 1885 г. Костадин Костадинов: Нека бъдем достойни за онези, които извършиха Съединението през 1885 г.
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Километрично задръстване на АМ "Тракия" край Карнобат заради верижна катастрофа
Километрично задръстване на АМ "Тракия" край Карнобат...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
За Турция е пътувал камионът с 340 кг дрога на стойност над 15 млн. евро За Турция е пътувал камионът с 340 кг дрога на стойност над 15 млн. евро
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Всеки втори служител у нас страда от високо ниво на стрес Всеки втори служител у нас страда от високо ниво на стрес
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Пожарите у нас с 30% по-малко в сравнение с последните две години Пожарите у нас с 30% по-малко в сравнение с последните две години
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
По-скъпи домати, по-евтини чушки: Колко ще ни струва зимнината тази...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Разбиваща победа за крайнодясната "Алтернатива за...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
След пожара на незаконно сметище край "Филиповци":...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Военен хеликоптер се включи в гасенето на пожар над софийското село...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ