България с най-добрите си състезатели на турнир по джудо от Големия шлем в Унгария

България ще бъде с най-добрите си състезатели на турнира по джудо от Големия шлем в Унгария тази седмица (11-13 септември).

При мъжете на татамито ще излязат: Любослав Григоров и Боян Йотов (60), Марк Христов и Виктор Скерлев (73), Георги Граматиков и Христо Вълков (81), Ивайло Иванов (90) и Борис Георгиев (100), а при жените - Габриела Димитрова (62) и Йоана Манова (63).

За турнира са заявени 541 състезатели от 71 държави.

В първия ден е надпреварата в следните категории: 60-66 кг мъже и 48-52-57 жени, във втория - 73-81 кг мъже и 63-70 кг жени, в последния - 90-100-+100 мъже, 78-+78 кг жени.