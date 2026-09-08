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Българската щафета със сребърен медал на европейското първенство по модерен петобой

Евгени Николов от Евгени Николов
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Спорт
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На португалска земя Томас Григоров и Георги Илиев спечелиха отличието.

сребро българия европейското модерен петобой калдас райна
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Сребърен медал за България на европейския шампионат по модерен петобой до 19 години донесоха Томас Григоров и Георги Илиев. Двамата завършиха на втора позиция в щафетите при юношите в конкуренцията на още 14 състава на първенството на Стария континент, което се проведе в португалския град Калдаш да Раиня.

Българите започнаха отлично своето представяне във фехтовката, като и двамата постигнаха по 9 победи в 14-те си срещи, и с общо 18 успеха или 236 т. заеха второто място на 7 точки зад щафетата на Беларус с победа повече. В преодоляването на препятствия Григоров и Илиев се справиха за време от 57,28 сек., което им отреди осмата позиция в дисциплината с 334 точки.

В плувната надпревара на 100 м св.ст. двамата български състезатели се представиха достойно и с пети резултат 51,58 сек. взеха още 342 точки за класирането в петобоя.

Преди финалната дисциплина - комбинираното състезание между бягане и стрелба щафетата ни беше на позиция извън почетната стълбичка. Българите стартираха на 20 секунди зад лидерите от Русия, на 18 зад Беларус и на 11 зад Украйна.

В надпреварата, наречена лейзър-рън обаче Томас Григоров и Георги Илиев дадоха всичко от себе си и постигнаха най-добър резултат -12:33,05 мин, което ги изкачи до сребърната позиция.

Успехът за нашите състезатели е невероятен. Те събраха актив от 1459 точки, като завършиха само на 5 точки зад шампионите от Русия в състав Артьом Ивановски и Артьом Книжник, като изпревариха с 22 точки щафетата на Беларус, в която блести името на двукратния световен шампион за юноши Аким Гнедчик, спечелил и четвърто място през миналата година на световна купа при мъжете, който стартира в тандем с Александър Чуяшков.

За двамата състезатели от Пазарджик - Томас Григоров от клуб "Олимпиец" и Георги Илиев от "Шампион 2" това е първи старт на европейското първенство, като те ще участват и в индивидуалните дисциплини.

#Европейско първенство по модерен петобой до 19 години в Калдас да Райна #Томас Григоров #Георги Илиев

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