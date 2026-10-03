Вашингтон стартира новия сезон в НХЛ с победа, Овечкин записа асистенция

Алекс Тък отбеляза два гола през първата третина в дебюта си за Вашингтон Кепитълс, помагайки на тима си да постигне победа с 5:2 в първия си мач за сезона срещу Каролина Хърикейнс в Роли, Северна Каролина.

Джейкъб Чикрън записа гол и асистенция, а Коул Хътсън и Райън Ленард също се разписаха за Кепитълс, които започнаха сезона си три дни след някои от останалите отбори в НХЛ. Дилън Строум и Пиер-Люк Дюбоа направиха по две асистенции за Вашингтон, а Александър Овечкин, стартиращ своя 22-ри сезон, добави една асистенция. Вратарят на Вашингтон Логан Томпсън отрази 31 удара.

Джей Джей Петерка отбеляза гол 1:39 минути преди края на продължението, извеждайки Бостън Бруинс до победа с 4:3 след обрат при гостуването на Уинипег.

Елиас Линдхолм от Бруинс вкара гол при числено предимство 1:38 минути преди края на редовното време, пращайки мача в продължение. Хампус Линдхолм и Джеймс Хейгънс (първи гол в НХЛ) също се разписаха, а Джеръми Суейман направи 30 спасявания за Бостън, който започва сезона с две поредни победи. Давид Пастърнак асистира за последните два гола на Бруинс.