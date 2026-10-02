Едмънтън победи Ванкувър в мач с 16 гола в НХЛ

Конър МакДейвид, Леон Драйзайтел и Еван Бушар записаха по три или повече точки за Едмънтън Ойлърс, който поведе с пет безответни гола и спечели с 9:7 срещу Ванкувър Канъкс в мач от третия ден на редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

МакДейвид бе голямата звезда в мача, след като отбеляза едно попадение и подаде за още четири, с което направи 15-и мач в кариерата си с пет точки. В тази класация той е на седмо място в историята. Драйзайтел завърши с два гола и асистенция, а Еван Бушар се разписа веднъж и подаде за още две попадения.

Бушар отбеляза хеттрик и асистира два пъти при загубата срещу Канъкс във вторник. След днешния мач канадецът вече е с осем точки, което е абсолютен рекорд за защитник в историята на НХЛ. Той подобри постижение на Хари Камерън, който е записал седем точки за Торонто Аренас през 1917/1918.

Каспери Капанен и Васили Подколжин също завършиха с по гол и асистенция, а останалите попадения за Ойлърс бяха дело на Оуен Майкълс, Райън Шей и Трент Фредерик. Марко Роси вкара два пъти за Ванкувър, а сред неговите съотборници точни бяха още Пол Котър, Аршдийп Бейнс, Брок Босер, Джейми Олексяк и Елиас Петерсон. Кевин Ланкинен обаче бе изваден от игра в средата на втората част, след като допусна осем гола при 20 удара.

Винс Дън вкара веднъж и направи две асистенции и Сиатъл Кракен надви с 6:1 Калгари Флеймс в първия мач за двата отбора през новия сезон в НХЛ. Каапо Како, Мати Бениерс, Джордан Ебърли, Фреди Годро и Чандлър Стивънсън също бяха точни, а Джаред МакКан направи три асистенции, с което Кракен нанесоха най-тежкото поражение на Флеймс в първи домакински мач за сезона.

Игор Шестьоркин отрази 24 удара и вкара първи гол в кариерата си, а Павел Дорофеев и Мика Зибанеджад записаха по попадение и асистенция при победа на Ню Йорк Рейнджърс с 5:1 срещу Тампа Бей Лайтнинг. Вратарят се разписа на празна мрежа 2:34 минути преди финалната сирена и стана първият страж в 100-годишната история на нюйоркчани с попадение.

Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мачове от редовния сезон:

Кълъмбъс - Бъфало 6:3

Ню Джърси - Филаделфия 3:2 след продължение

НЙ Рейнджърс - Тампа Бей 5:1

Нешвил - Минесота 1:3

Калгари - Сиатъл 1:6

Юта - Чикаго 6:0

Сан Хосе - Флорида 4:3 след продължение

Ванкувър - Едмънтън 7:9



