БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
3-тонният саркофаг, в който ще положат тленните останки...
Чете се за: 02:47 мин.
22-ма души са задържани при акция срещу трафика на...
Чете се за: 02:47 мин.
КЗП започва проверки в търговските вериги
Чете се за: 01:50 мин.
Започна монтажът на саркофага на цар Самуил (СНИМКИ)
Чете се за: 03:12 мин.
В София пристигна саркофагът, в който ще бъдат положени...
Чете се за: 01:50 мин.
България посреща останките на цар Самуил на 3 октомври
Чете се за: 03:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Едмънтън победи Ванкувър в мач с 16 гола в НХЛ

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:35 мин.
Спорт
Запази

Игор Шестьоркин отбеляза първия вратарски гол във вековната история на НЙ Рейнджърс

Едмънтън победи Ванкувър в мач с 16 гола в НХЛ
Снимка: БТА
Слушай новината

Конър МакДейвид, Леон Драйзайтел и Еван Бушар записаха по три или повече точки за Едмънтън Ойлърс, който поведе с пет безответни гола и спечели с 9:7 срещу Ванкувър Канъкс в мач от третия ден на редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

МакДейвид бе голямата звезда в мача, след като отбеляза едно попадение и подаде за още четири, с което направи 15-и мач в кариерата си с пет точки. В тази класация той е на седмо място в историята. Драйзайтел завърши с два гола и асистенция, а Еван Бушар се разписа веднъж и подаде за още две попадения.

Бушар отбеляза хеттрик и асистира два пъти при загубата срещу Канъкс във вторник. След днешния мач канадецът вече е с осем точки, което е абсолютен рекорд за защитник в историята на НХЛ. Той подобри постижение на Хари Камерън, който е записал седем точки за Торонто Аренас през 1917/1918.

Каспери Капанен и Васили Подколжин също завършиха с по гол и асистенция, а останалите попадения за Ойлърс бяха дело на Оуен Майкълс, Райън Шей и Трент Фредерик. Марко Роси вкара два пъти за Ванкувър, а сред неговите съотборници точни бяха още Пол Котър, Аршдийп Бейнс, Брок Босер, Джейми Олексяк и Елиас Петерсон. Кевин Ланкинен обаче бе изваден от игра в средата на втората част, след като допусна осем гола при 20 удара.

Винс Дън вкара веднъж и направи две асистенции и Сиатъл Кракен надви с 6:1 Калгари Флеймс в първия мач за двата отбора през новия сезон в НХЛ. Каапо Како, Мати Бениерс, Джордан Ебърли, Фреди Годро и Чандлър Стивънсън също бяха точни, а Джаред МакКан направи три асистенции, с което Кракен нанесоха най-тежкото поражение на Флеймс в първи домакински мач за сезона.

Игор Шестьоркин отрази 24 удара и вкара първи гол в кариерата си, а Павел Дорофеев и Мика Зибанеджад записаха по попадение и асистенция при победа на Ню Йорк Рейнджърс с 5:1 срещу Тампа Бей Лайтнинг. Вратарят се разписа на празна мрежа 2:34 минути преди финалната сирена и стана първият страж в 100-годишната история на нюйоркчани с попадение.

Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мачове от редовния сезон:

Кълъмбъс - Бъфало 6:3
Ню Джърси - Филаделфия 3:2 след продължение
НЙ Рейнджърс - Тампа Бей 5:1
Нешвил - Минесота 1:3
Калгари - Сиатъл 1:6
Юта - Чикаго 6:0
Сан Хосе - Флорида 4:3 след продължение
Ванкувър - Едмънтън 7:9

#НХЛ 2026/2027

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Скопие реагира за костите на цар Самуил: Ще защитаваме македонската идентичност
1
Скопие реагира за костите на цар Самуил: Ще защитаваме македонската...
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
2
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...
Убийството на Илиян Филипов: Повдигнаха обвинение на задържания
3
Убийството на Илиян Филипов: Повдигнаха обвинение на задържания
СПЕЦИАЛНО: Акад. Васил Гюзелев: Пристигането на костите на цар Самуил е знаменателен факт в нашата история
4
СПЕЦИАЛНО: Акад. Васил Гюзелев: Пристигането на костите на цар...
Вижте как се променя движението в София за церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил
5
Вижте как се променя движението в София за церемонията по...
Спешна среща за горивата: ЕС обмисля освобождаване на резерви дизелово гориво
6
Спешна среща за горивата: ЕС обмисля освобождаване на резерви...

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
5
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
6
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...

Още от: Хокей

Избраха Стоян Бъчваров за член на Съвета на Международната федерация по хокей на лед
Избраха Стоян Бъчваров за член на Съвета на Международната федерация по хокей на лед
Питсбърг не остави шанс на Филаделфия за начало на сезона в НХЛ Питсбърг не остави шанс на Филаделфия за начало на сезона в НХЛ
Чете се за: 02:27 мин.
Александър Овечкин на линия за старта на сезона в НХЛ Александър Овечкин на линия за старта на сезона в НХЛ
Чете се за: 01:22 мин.
Флорида Пантърс победи шампиона Каролина Хърикейнс в откриването на новия сезон в НХЛ Флорида Пантърс победи шампиона Каролина Хърикейнс в откриването на новия сезон в НХЛ
Чете се за: 02:42 мин.
Контузия спря устрема на Александър Овечкин Контузия спря устрема на Александър Овечкин
Чете се за: 01:17 мин.
Кевин Хейс прекрати кариерата си Кевин Хейс прекрати кариерата си
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Церемония по предаването на останките на цар Самуил ще се състои утре в Солун
Церемония по предаването на останките на цар Самуил ще се състои...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
3-тонният саркофаг, в който ще положат тленните останки на цар Самуил, вече е в "Св. София" 3-тонният саркофаг, в който ще положат тленните останки на цар Самуил, вече е в "Св. София"
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Кличко: Врагът се опитва да заличи Киев, Путин - "Русия не планира да атакува Европа" Кличко: Врагът се опитва да заличи Киев, Путин - "Русия не планира да атакува Европа"
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Високите цени, мантинелите и полетите: Остър сблъсък между премиера Радев и опозицията в НС Високите цени, мантинелите и полетите: Остър сблъсък между премиера Радев и опозицията в НС
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Северна Македония поиска официално разговори с България по...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Финансови взаимоотношения е водещата версия за убийството на Илиян...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
България посреща останките на цар Самуил на 3 октомври
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ