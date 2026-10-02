Избраха Стоян Бъчваров за член на Съвета на Международната федерация по хокей на лед

Стоян Бъчваров беше избран за член на Съвета на Международната федерация по хокей на лед (IIHF), съобщи председателят на Българската федерация по хокей на лед Мартин Миланов.

59-годишният Бъчваров, който е бивш национален състезател на страната и треньор, е първият българин в историята, който влиза в управата на IIHF. Той има богат опит и в управлението на родната централа като генерален секретар и изпълнителен директор, както и като председател на комисията по международни прояви и програми и национални отбори.

"Днес българският хокей записа нова страница в своята история. Стоян Бъчваров беше избран за член на Съвета на Международната федерация по хокей на лед (IIHF). За първи път българин достига до този ключов пост в управлението на световния хокей!

Това е изключителен успех за България и Българската федерация по хокей на лед. Успех, който носи национална гордост и показва, че българският хокей може да печели доверие и признание на най-високо международно ниво.

Съветът на IIHF е органът, който ръководи международната федерация и участва в определянето на стратегическата посока на световния хокей. Присъствието на българин в него означава възможност нашият опит, идеи и предложения да имат пряк принос в този процес.

Изборът на Стоян Бъчваров е признание за неговата дългогодишна отдаденост на хокея, за професионализма му и за доверието, което е изградил сред международната хокейна общност. Той е и силен знак за авторитета на Българската федерация по хокей на лед и работата ни за по-активно присъствие на международната сцена.

За нас този успех носи и отговорност — да продължим да работим за развитието на спорта, за повече възможности пред децата и младите състезатели и за още по-силно международно сътрудничество.

Благодарим на всички национални федерации, които подкрепиха българската кандидатура и гласуваха доверие на Стоян Бъчваров!

Тони, поздравления! Гордеем се с теб и ти пожелаваме успешна работа в Съвета на IIHF!

Днес имаме огромен повод за гордост — като хокейна общност и като българи!", написа Мартин Миланов в профила си във "Фейсбук".

За нов президент на IIHF беше избран 71-годишният германец Франц Рейндл, който спечели с 60:57 гласа решаващия вот срещу чеха Петр Бржиза, който остава в ръководния 15-членен Съвет на организацията като старши вицепрезидент.

Райндл заменя на поста канадеца Люк Тардиф, който не се кандидатира за втори мандат.