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Избраха Стоян Бъчваров за член на Съвета на Международната федерация по хокей на лед

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Спорт
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Той е първият българин в историята, който влиза в управата на IIHF.

Избраха Стоян Бъчваров за член на Съвета на Международната федерация по хокей на лед
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Стоян Бъчваров беше избран за член на Съвета на Международната федерация по хокей на лед (IIHF), съобщи председателят на Българската федерация по хокей на лед Мартин Миланов.

59-годишният Бъчваров, който е бивш национален състезател на страната и треньор, е първият българин в историята, който влиза в управата на IIHF. Той има богат опит и в управлението на родната централа като генерален секретар и изпълнителен директор, както и като председател на комисията по международни прояви и програми и национални отбори.

"Днес българският хокей записа нова страница в своята история. Стоян Бъчваров беше избран за член на Съвета на Международната федерация по хокей на лед (IIHF). За първи път българин достига до този ключов пост в управлението на световния хокей!

Това е изключителен успех за България и Българската федерация по хокей на лед. Успех, който носи национална гордост и показва, че българският хокей може да печели доверие и признание на най-високо международно ниво.

Съветът на IIHF е органът, който ръководи международната федерация и участва в определянето на стратегическата посока на световния хокей. Присъствието на българин в него означава възможност нашият опит, идеи и предложения да имат пряк принос в този процес.

Изборът на Стоян Бъчваров е признание за неговата дългогодишна отдаденост на хокея, за професионализма му и за доверието, което е изградил сред международната хокейна общност. Той е и силен знак за авторитета на Българската федерация по хокей на лед и работата ни за по-активно присъствие на международната сцена.

За нас този успех носи и отговорност — да продължим да работим за развитието на спорта, за повече възможности пред децата и младите състезатели и за още по-силно международно сътрудничество.
Благодарим на всички национални федерации, които подкрепиха българската кандидатура и гласуваха доверие на Стоян Бъчваров!

Тони, поздравления! Гордеем се с теб и ти пожелаваме успешна работа в Съвета на IIHF!
Днес имаме огромен повод за гордост — като хокейна общност и като българи!", написа Мартин Миланов в профила си във "Фейсбук".

За нов президент на IIHF беше избран 71-годишният германец Франц Рейндл, който спечели с 60:57 гласа решаващия вот срещу чеха Петр Бржиза, който остава в ръководния 15-членен Съвет на организацията като старши вицепрезидент.

Райндл заменя на поста канадеца Люк Тардиф, който не се кандидатира за втори мандат.

#Международна федерация по хокей на лед #Стоян Бъчваров

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