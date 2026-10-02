Марсел Хиршер получи "уайлд кард" за Световната купа през сезона

Легендата в алпийските ски Марсел Хиршер получи „уайлд кард“ за участие в Световната купа по алпийски ски за мъже през този сезон, съобщи Международната федерация по ски (FIS) след заседание на своя съвет в Женева.

Хиршер ще стартира със стартов номер 31, което означава, че ще тръгне веднага след най-добрите състезатели.

Австриецът, който вече се състезава за родината на майка си – Нидерландия, се стреми към поредно завръщане след близо двегодишно отсъствие поради контузия.

Осемкратният носител на Големия кристален глобус се завърна в спорта през 2024 г. след смяна на националността, благодарение на специално въведена за него „уайлд кард“. Въпреки това, след едва три състезания, той скъса кръстни връзки по време на тренировка и пропусна както въпросния сезон, така и следващата олимпийска зима.

Линдзи Вон, друга голяма звезда в алпийските ски, също получи „уайлд кард“. Въпреки това, след тежката си контузия на Зимните олимпийски игри тази година и няколко операции на крака, тя не е изразила намерение да се състезава отново за Световната купа.