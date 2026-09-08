Галина Николова и Стилиян Орлинова с призови места на турнира по скок дължина в Капан

Двама от най-добрите български атлети Галина Николова и Стилиян Орлинов участваха с успех на международния турнир по скок дължина в арменския град Капан.

Галина Николова спечели състезанието с резултат 6.10 м (1.2), а нейни подгласнички станаха Деспотина Статаки (Гърция) с 5.80 м (1.5) и Анастасия Сенчив (Молдова) - 5.74 м (1.5).

32-годишната Николова направи четири от най-добрите опита в турнира с 5.86 м - 5.90 м - 5.91 м и 6.10 м.

Само на 16 години финалистът от Европейското първенство за юноши Стилиян Орлинов се представи достойно при мъжете в Капан и с резултат от 7.30 м (0.9) зае трето място. Първи с рекорд на турнира стана Владислав Мазур (Украйна), записал 8.11 м (1.3), а втори остана Вахе Азурманян (Армения) с 7.71 м (1.4). Теодорус Корус (Гърция) също постигна 7.30 м (1.4), но завърши четвърти след Орлинов, тъй като вторите им най-добри опити бяха 7.25 м рещу 7.22 м в полза на българина.

Организатор на турнира бе лично президентът на Арменската атлетическа федерация Роберт Емиян, който вече 39 години държи европейския рекорд на скок дължина от 8.86 метра.