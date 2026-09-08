Европейските банки местят златото си от Северна Америка заради нарастващата геополитическа несигурност

Европейските централни банки местят злато на стойност милиарди долари от Северна Америка. Причината - нарастващата геополитическа несигурност кара държавите да преосмислят къде съхраняват националните си резерви. Този месец Нидерландия обяви, че е трансферирала своето злато от Канада и Съединените щати обратно в Европа. Преди нея и Франция предприе подобен ход. Къде отива европейското злато и защо?

Преди почти век европейските съюзници евакуират златото си в Америка, за да го опазят от нацистите. Сега си го връщат обратно със сложни финансови и логистични операции. Най-големите европейски икономики вече репатрираха своите кюлчета.

Нидерландия си върна 86 тона злато от Съединените щати и Канада, Франция - 129 тона, а Германия още през 2016 година трансферира над 200 тона.

Миналата седмица Централната банка на Нидерландия обяви, че е завършила репатрирането на злато.

Централна банка на Нидерландия: "С оглед на нарастващото геополитическо напрежение, Централната банка на Нидерландия засилва своята готовност за кризи. Подобряването на ликвидността и търгуемостта на нидерландските златни резерви е част от тази подготовка."

86 тона за над 10 милиарда евро са прехвърлени по два начина - с продажба на кюлчета в Ню Йорк и купуване в Лондон, с физически транспорт са прехвърлени 27 тона за близо 4 милиарда евро. Франция също си върна всички резерви, съхранявани в Съединените щати. Продадени са по-старите кюлчета, които не отговарят на съвременните стандарти.

Ерик Моне - професор в Парижко висше училище по икономика: "Официалната причина е просто да се коригира стандарта за качество, но са видими и още две причини - геoполотически и суверенни. Централните банки преосмислят важността на златото на фона на нарастващото недоверие към американския долар заради настоящите политики на Съединените щати."

5 пъти е нараснала цената на ценния метал за последните 20 години - първият пик е по време на финансовата криза през 2008 г., а в началото на тази година за първи път трой унция достигна рекордните 5000 долара.

Геополитическата несигурност кара държавите да купуват злато, но съхранението му е скъпо, особено за по-малките централни банки.

Банката на Англия се оказва един от най-предпочитаните трезори. Под 300-годишната сграда в Централен Лондон се съхраняват около 400 000 кюлчета за над 230 милиарда евро.

Тенденцията не се наблюдава само в Европа. През последната година 10% от централните банки по цял свят са променили локациите на златните си резерви.