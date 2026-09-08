Рами Киуан изрази амбиция да защити европейската си титла по бокс

Европейският шампион по бокс от Ливърпул 2025 Рами Киуан изрази увереност, че ще успее да защити отличието си на първенството в София, което ще се проведе от 15 до 26 септември.

"Това, че ще играем пред българска публика, има своите плюсове и своите минуси. От една страна е хубаво, че ще имаме подкрепата на целия народ, но от друга страна може да ни попречи да слушаме треньорите. Но затова тренираме - за да намерим баланса и да вземем ползите от домакинството, като се абстрахираме от всичко, което може да ни разсейва. Притеснението у нас е в рамките на нормалното. Това е голямо първенство и всеки иска да се представи добре", каза Киуан.

Боксьорът е благодарен за доверието, което получава от наставника Жоел Арате.