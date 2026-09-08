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Рами Киуан изрази амбиция да защити европейската си титла по бокс

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Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
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Европейският шампион по бокс от турнира в Ливърпул през 2025 година е благодарен за доверието, което получава от наставника Жоел Арате.

Рами Киуан
Снимка: Startphoto.bg
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Европейският шампион по бокс от Ливърпул 2025 Рами Киуан изрази увереност, че ще успее да защити отличието си на първенството в София, което ще се проведе от 15 до 26 септември.

"Това, че ще играем пред българска публика, има своите плюсове и своите минуси. От една страна е хубаво, че ще имаме подкрепата на целия народ, но от друга страна може да ни попречи да слушаме треньорите. Но затова тренираме - за да намерим баланса и да вземем ползите от домакинството, като се абстрахираме от всичко, което може да ни разсейва. Притеснението у нас е в рамките на нормалното. Това е голямо първенство и всеки иска да се представи добре", каза Киуан.

Боксьорът е благодарен за доверието, което получава от наставника Жоел Арате.

"Радвам се, че Жоел Арате ме слага в списъка с медалистите. Аз също мисля така и смятам, че медал трябва да е целта минимум. Все пак съм действащият европейски шампион. Аз защитавам титла, не просто медал. В категорията ми обаче има двама-трима много качествени боксьори и смятам, че ще станат доста зрелищни срещи. Когато станах европейски шампион, пак имаше руснаци и това не ми попречи. Вярвам, че и сега няма да ми попречи", добави националът.

#Рами Киуан

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