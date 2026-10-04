Гергана Павлова и Рая Пашова спечелиха сребърни медали на двойки на турнир по бадминтон в София

Гергана Павлова и Рая Пашова спечелиха сребърни медали на двойки жени на международния турнир по бадминтон от "Future Series", който завърши в зала "Европа" в столицата.

Националките загубиха на финала от водачките в схемата Мария Корягина и Ярослава Ванцаровска (Украйна) с 18:21, 10:21.

Павлова и Пашова единствени от българите стигнаха до мач за отличията. На турнира участваха над 20 родни представители.

Пред родна публика не играха Калояна Налбантова, Христомира Поповска и сестрите Стефани и Габриела Стоеви.

В надпреварата се включиха около 160 спортисти от 30 държави.