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Гергана Павлова и Рая Пашова спечелиха сребърни медали на двойки на турнир по бадминтон в София

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Спорт
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Българският дует отстъпи в спора за златните отличия.

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Снимка: БТА
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Гергана Павлова и Рая Пашова спечелиха сребърни медали на двойки жени на международния турнир по бадминтон от "Future Series", който завърши в зала "Европа" в столицата.

Националките загубиха на финала от водачките в схемата Мария Корягина и Ярослава Ванцаровска (Украйна) с 18:21, 10:21.

Павлова и Пашова единствени от българите стигнаха до мач за отличията. На турнира участваха над 20 родни представители.

Пред родна публика не играха Калояна Налбантова, Христомира Поповска и сестрите Стефани и Габриела Стоеви.

В надпреварата се включиха около 160 спортисти от 30 държави.

#Рая Пашова #Гергана Павлова

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