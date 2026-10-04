Левски завоюва три титли на финалите на Държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли

Отборите на Левски спечелиха три титли във всички възрасти на финалите на Държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли, категория Елит, което завърши в столичната зала "София".

Левски 1 и ВИП са златните медалисти при жените. На пет топки първата позиция е за Левски 1 изигра най-силната композиция и с 26.075 точки се качи на най-високото място на стълбичката. Илиана заслужи среброто с 25.400, а София Спорт - 2017 взе бронза с 25.325 точки.

На финала на три обръча и два чифта бухалки триумфира ВИП с 26.200 точки, следван от Левски 1 с 25.775 и Илиана с 25.325 точки.

Илиана 2 и Левски 2 са шампионите на финалите при девойки старша възраст. На пет топки Илиана 2 показа отлично изпълнение и с 23.400 точки взе златото. Етър (Велико Търново) е на второ място с 22.700, а Теа Денс зае третата позиция с 22.400 точки.

На пет ленти на първо място е Левски 2 с 22.000 точки, пред Илиана 2 с 21.275 и Етър с 20.075 точки.

Левски-Триадица 2 и Левски 1 завоюваха титлите на финалите при девойки младша възраст. На пет въжета най-силно се представи Левски-Триадица 2, който заслужи златото с 21.175 точки. Левски 1 взе среброто с 20.750, а Илиана - бронза с 20.525 точки.

На пет топки Левски 1 изигра шампионски своята композиция и с 22.100 точки грабна златото. Левски-Триадица 2 завърши втори с 21.375, а Илиана отново намери място сред медалистите с 21.325 точки.