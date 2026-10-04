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Левски завоюва три титли на финалите на Държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли

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Спорт
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Отборите на Левски обраха отличията на турнира в столичната зала "София".

художествена гимнастика уред
Снимка: БГНЕС
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Отборите на Левски спечелиха три титли във всички възрасти на финалите на Държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли, категория Елит, което завърши в столичната зала "София".

Левски 1 и ВИП са златните медалисти при жените. На пет топки първата позиция е за Левски 1 изигра най-силната композиция и с 26.075 точки се качи на най-високото място на стълбичката. Илиана заслужи среброто с 25.400, а София Спорт - 2017 взе бронза с 25.325 точки.

На финала на три обръча и два чифта бухалки триумфира ВИП с 26.200 точки, следван от Левски 1 с 25.775 и Илиана с 25.325 точки.

Илиана 2 и Левски 2 са шампионите на финалите при девойки старша възраст. На пет топки Илиана 2 показа отлично изпълнение и с 23.400 точки взе златото. Етър (Велико Търново) е на второ място с 22.700, а Теа Денс зае третата позиция с 22.400 точки.

На пет ленти на първо място е Левски 2 с 22.000 точки, пред Илиана 2 с 21.275 и Етър с 20.075 точки.

Левски-Триадица 2 и Левски 1 завоюваха титлите на финалите при девойки младша възраст. На пет въжета най-силно се представи Левски-Триадица 2, който заслужи златото с 21.175 точки. Левски 1 взе среброто с 20.750, а Илиана - бронза с 20.525 точки.

На пет топки Левски 1 изигра шампионски своята композиция и с 22.100 точки грабна златото. Левски-Триадица 2 завърши втори с 21.375, а Илиана отново намери място сред медалистите с 21.325 точки.

#Държавно първенство по художествена гимнастика за ансамбли

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