Матю Бренън спечели четвърта етапна победа в Обиколката на Испания

Британецът Матю Бренън от тима на Висма-Лийз а байк спечели четвърта етапна победа в тазгодишното издание на Обиколката на Испания.

21-годишният дебютант постигна победа в 16-ия етап от състезанието - 181,1 километра от Кортахена до Ла Рабида. Във финалния спринт на днешния равнинен етап той използва извеждането на съотборника си Ваут ван Аерт и останал с чисто трасе пред себе си във финалните метри не допусна изненада. Бренън пресече финалната линия с време от 3 часа, 56 минути и 33 секунди, като такъв резултат бе присъден и на останалите колоездачи в основната група.

В генералното класиране размествания не настъпиха, като водач продължава да бъде испанецът Енрик Мас от тима на Мовистар с преднина от 2:06 минути пред австриеца Феликс Гал (Декатлон) и 2:10 минути пред словенеца Примож Роглич (Ред Бул-Бора-Хансгрое).

В утрешния 17-и етап от Обиколката на Испания ще бъдат преминати 185 километра по равен терен от Дос Ерманас до Севиля.