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Седем български състезатели ще участват на международния турнир по бадминтон в Истанбул

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Спорт
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Страната ще бъде представена от Гергана Павлова, Христомира Поповска, Рая Пашова, Цветан Иванов, Цветомир Стоянов, Евгени Панев и Мартин Стратиев.

Седем български състезатели ще участват на международния турнир по бадминтон в Истанбул
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Седем български състезатели ще участват на международния турнир по бадминтон в Истанбул (Турция), който започва днес и ще продължи до неделя.

Страната ще бъде представена от Гергана Павлова, Христомира Поповска, Рая Пашова, Цветан Иванов, Цветомир Стоянов, Евгени Панев и Мартин Стратиев.

Жените ще играят в основната схема на единично и на двойки. Павлова започва срещу Тара Шах (Индия), а Поповска срещу Дженджира Щаделман (Швейцария). Павлова и Пашова, които в неделя станаха вицешампионки на двойки на турнир в София, ще срещнат във втория кръг водачките в схемата Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджи (Турция).

При мъжете в квалификациите ще играят Стратиев, Иванов и Стоянов, а на двойки Панев/Стоянов и Иванов/Стратиев.

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