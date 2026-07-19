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Националният отбор на България по Ръгби 7 за юноши до 18 г. спечели бронзовите медали на eвропейското първенство в Будапеща

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Спорт
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Българските състезатели записаха впечатляваща победа с 40:5 над Босна и Херцеговина

Националният отбор на България по Ръгби 7 за юноши до 18 г. спечели бронзовите медали на eвропейското първенство в Будапеща
Снимка: БФ ръгби
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Националният отбор на България по Ръгби 7 за юноши до 18 години завоюва бронзовите медали на eвропейското първенство – Rugby Europe U18 Trophy 2 в Будапеща, Унгария.

След целенасочена подготовка, включваща два национални лагера и три международни турнира, младите български ръгбисти заслужено се качиха на почетната стълбичка, доказвайки, че инвестицията в развитието на подрастващите дава реални резултати.

В груповата фаза България отстъпи на Босна и Херцеговина с 7:19, но показа характер и категорично победи Сърбия с 45:21, което осигури второто място в групата и класиране за полуфиналите.

В двубоя за място на финала българските юноши изиграха равностоен и изключително оспорван мач срещу бъдещия шампион на турнира – Грузия, като отстъпиха с минималното 14:19 след здрава битка до последните секунди.

В срещата за бронзовите медали съдбата отново противопостави България на Босна и Херцеговина. Този път нашите момчета не оставиха никакво съмнение кой е по-добре подготвеният отбор и с впечатляваща победа 40:5 заслужено се окичиха с бронзовите отличия.

България бе представена от: Тихомир Андреев, Иван Генчев, Теодор Димитров, Тристан Михайлов, Мартин Стоянов, Дилян Димов, Петър Мурджев, Милен Ленинов, Иво Иванов, Борислав Иванов, Теодор Христов, Нено Далев и Димитър Иванов.

Щабът на отбора бе в състав: старши треньор Николай Кючуков, мениджър Роман Пара и физиотерапевт Или Андреа-Денис.

"Този успех е поредното доказателство, че Българската федерация по ръгби следва правилната стратегия за развитие на детско-юношеското направление. Последователната работа, качествената подготовка и възможността младите състезатели да натрупат международен опит вече се превръщат в конкретни спортни резултати. Националният отбор се завръща в България на 19 юли (неделя) с полет, който каца в 15:05 ч. на Терминал 2 на Летище „Васил Левски“ – София. Българската федерация по ръгби кани всички приятели на играта, близки и привърженици да посрещнат и поздравят младите ни национали за достойното представяне и спечелените бронзови медали", написаха от БФ ръгби.

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