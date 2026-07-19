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Мандатът на унгарския президент Тамаш Шуйок изтича в полунощ

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Управляващото мнозинство ще избере новия държавен глава в следващите 30 дни

мандатът унгарския президент тамаш шуйок изтича полунощ
Снимка: EПА/БГНЕС
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Мандатът на сегашния унгарски президент Тамаш Шуйок изтича в полунощ. Той беше предсрочно отстранен от парламента, където партията на премиера Петер Мадяр има две трети мнозинство.

Унгарският президент Тамаш Шуйок ще напусне поста си утре

Проевропейският Мадяр предприе кампания за скъсване с влиянието на предшественика си Виктор Орбан и неговите съюзници. Така, освен президента, със същата поправка в конституцията ще бъде отстранен и председателят на Конституционния съд.

Изменението в основния закон налага ограничения на мандатите на депутатите до 12 години и създава нова Национална служба за защита на активите с широки правомощия за борба с корупцията.

Управляващото мнозинство ще избере новия президент в следващите 30 дни.

# Тамаш Шуйок #унгарски президент #мандат #Унгария

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