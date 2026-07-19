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Никола Цолов зае трето място в Гран при на Белгия във Формула 2

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
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Бразилецът Рафаел Камара спечели оспорваното състезание и постигна втората си победа през сезона, а българския пилот остана на 7.4 секунди от него на трето място.

Никола Цолов зае трето място в Гран при на Белгия във Формула 2
Снимка: БТА
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Никола Цолов завърши на трето място в хаотичното Гран при на Белгия, осми кръг от шампионата във Формула 2.

Българинът, който е лидер в генералното класиране, започна от четвърта позиция, изпревари един съперник на самия старт. След това се залепи зад Рафаел Камара и при опит да го изпревари, беше избутан извън пистата от бразилеца, мина през чакъла, износи си гумите и се смъкна извън топ 10 в класирането.

След това имаше много тежък инцидент пред Цолов. Лорънс ван Хьопен направи тежък удар точно пред Цолов, автомобилът му се запали и веднага трябваше да бъде загасен. В десетата обиколка последва червен флаг и много дълго почистване на пистата, което наложи съкращаване на надпреварата. След това организаторите определиха провеждането на състезание в рамките на още 23 минути плюс една обиколка.

След рестарта имаше още една тежка катастрофа, ново прекъсване, след което Никола Цолов направи серия от изпреварвания, за да завърши на третата позиция, възползвайки се от наказанията на свои конкуренти в изключително хаотичната обстановка на пистата "СПА-Франкоршан", както и от смяната на гуми на много от пилотите.

Бразилецът Рафаел Камара спечели оспорваното състезание и постигна втората си победа през сезона, а българския пилот остана на 7.4 секунди от него на трето място.

В генералното класиране води Никола Цолов със 161 точки, пред Габриеле Мини, който днес завърши пети и има 134 пункта. Рафаел Камара е на трето място до момента със 125 точки.

#Формула 2 #Никола Цолов

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