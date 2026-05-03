Кими Антонели ще стартира от първа позиция в Гран При на Маями

Пилотът на Мерцедес се възстанови от разочароващото представяне в съботния ден.

Кими Антонели ще стартира от първа позиция в Гран При на Маями
Кими Антонели помогна на Мерцедес да се възстанови от разочароващото представяне в съботния спринт на Гран При на Маями, като спечели полпозишън в квалификацията за място само няколко часа по-късно. Това е трети пореден полпозишън за настоящия лидер в шампионата на Формула 1, който попречи на четирикратния световен шампион Макс Ферстапен да заеме първото място на старта на пистата в Маями за трета поредна година.

Мерцедес доминира в кампанията от началото на този сезон, като Джордж Ръсел спечели полпозишън в откриващото състезание за сезона, а след това Антонели взе в двете последвали Гран При. След това Формула 1 имаше петседмична почивка, след като две състезания в Близкия изток бяха отменени заради войната в Иран.

Всички отбори направиха подобрения на болидите си по време на почивката, но след като Ръсел беше четвърти, а Антонели шести в съботния спринт, шефът на Мерцедес Тото Волф призна, че „малко сме несинхронизирани с подобренията си в сравнение с други отбори“.

Антонели се възстанови след квалификацията и направи обиколка за 1:28,653 минута, за да победи Ферстапен от Ред Бул и да спечели полпозишън.

Очевидно беше труден старт на деня със спринта, където нещата не се развиха по добър начин, но съм супер доволен от възстановяването. Ще направим всичко възможно тази седмица, тъй като очевидно за нас беше малко по-трудно“, коментира той.

Верстапен спечели най-добрата си стартова позиция за сезона, а Ред Бул изглежда се е справил с подобренията на колата си. Четирикратният световен шампион и двукратен победител в Маями се класира шести в Австралия, осми в Китай и 11-и в Япония. Най-доброто му представяне за сезона досега беше шестото място в откриващото състезание за сезона в Австралия, а нидерландецът е разочарован от настоящите правила и дори говори за евентуално напускане на Формула 1.

Разбира се, колата не беше страхотна в предишните състезания и от моя страна никога не съм се чувствал комфортно с нея. През последните няколко седмици екипът настояваше да внесе подобрения в болида и да ме накара да се чувствам по-комфортно с много неща, и това наистина се отплаща. Чувствам се отново в по-състезателен болид и мога да се напъна малко повече. Да бъда на първа редица е много по-добре, отколкото очаквах преди уикенда“, заяви той.

Шарл Льоклер, който беше трети в спринта, се класира трети за Ферари. Ландо Норис, настоящият световен шампион и победител в Гран При на Маями от миналия сезон, е четвърти за Макларън, след като спечели спринта от полпозишън. Джоржд Ръсел завърши пети, Люис Хамилтън с Ферари шести, а Оскар Пиастри с Макларън седми, след като беше втори в спринта.

И двамата пилоти на Кадилак не успяха да се класират по-напред в първото състезание на отбора в САЩ. Въпреки големите подобрения, направени по новия автомобил по време на петседмичната пауза, Валтери Ботас зае 20-о място, а Серхио Перес е 21-и.

