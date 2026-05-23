Раян Радков триумфира на кон с гривни в Ташкент и донесе злато за България

Българската спортна гимнастика записа нов значим успех, след като Раян Радков спечели златен медал на кон с гривни на Световната купа в Ташкент, Узбекистан.

На финала националът показа стабилно и уверено изпълнение, за което получи оценка от 13.900 точки – най-високата в надпреварата. Така Радков заслужено се изкачи на върха и завоюва първото си отличие от турнир от Световната купа.

Успехът идва в силен сезон за българина, който вече има и три победи в състезания от италианското първенство през годината.

Близо до медалите остана Димитър Димитров, който се класира на четвърто място във финала на земя с резултат от 13.450 точки. Даниел Трифонов завърши шести на халки с оценка 12.400.

Българското участие в Ташкент продължава с още финали. В неделя страната ни ще има представители в шест дисциплини – Даниел Трифонов на висилка и прескок, Йордан Александров на успоредка, Димитър Димитров на прескок, както и Никол Соколова на греда и земя.