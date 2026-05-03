Кими Антонели превзе Маями в директен сблъсък с Ландо Норис

Андреа Кими Антонели продължава впечатляващото си представяне от началото на сезона във Формула 1, след като спечели Гран при на Маями и записа трета победа за годината.

19-годишният италианец на Мерцедес излезе победител в директен дуел със световния шампион Ландо Норис (Макларън), като увеличи преднината си в генералното класиране на 20 точки пред съотборника си Джордж Ръсел, който завърши четвърти.

Състезанието започна драматично, след като още в първата обиколка Шарл Льоклер, Антонели и Макс Ферстапен влязоха в ожесточена битка за лидерството. Пилотът на Ред Бул се завъртя, а малко по-късно инциденти с Исак Хаджар и Пиер Гасли наложиха излизането на автомобил за сигурността.

След рестарта Льоклер поведе колоната, но в 13-ата обиколка Норис пое инициативата, след като изпревари монегаска и записа най-бърза обиколка. Антонели също се възползва и се изкачи на второто място.

Развръзката настъпи след серията от влизания в бокса, когато пилотът на Мерцедес излезе начело, след като избра точния момент за спиране. До финала той и Норис се откъснаха значително пред останалите и оформиха решаващия дуел за победата.

В крайна сметка Антонели удържа натиска на британеца и пресече финала с аванс от 3.264 секунди. Оскар Пиастри допълни силното представяне на Макларън, като завърши трети, изпреварвайки Льоклер, който допусна грешка в заключителните обиколки.

— Formula 1 (@F1) May 3, 2026

С този успех Антонели затвърди лидерската си позиция в шампионата и продължава да бъде една от най-ярките фигури през сезона във Формула 1.