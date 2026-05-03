БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Кими Антонели превзе Маями в директен сблъсък с Ландо Норис

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
Други спортове
Запази

19-годишният пилот на Мерцедес записа трета победа за сезона след оспорвана битка със световния шампион

кими антонели превзе маями директен сблъсък ландо норис
Слушай новината

Андреа Кими Антонели продължава впечатляващото си представяне от началото на сезона във Формула 1, след като спечели Гран при на Маями и записа трета победа за годината.

19-годишният италианец на Мерцедес излезе победител в директен дуел със световния шампион Ландо Норис (Макларън), като увеличи преднината си в генералното класиране на 20 точки пред съотборника си Джордж Ръсел, който завърши четвърти.

Състезанието започна драматично, след като още в първата обиколка Шарл Льоклер, Антонели и Макс Ферстапен влязоха в ожесточена битка за лидерството. Пилотът на Ред Бул се завъртя, а малко по-късно инциденти с Исак Хаджар и Пиер Гасли наложиха излизането на автомобил за сигурността.

След рестарта Льоклер поведе колоната, но в 13-ата обиколка Норис пое инициативата, след като изпревари монегаска и записа най-бърза обиколка. Антонели също се възползва и се изкачи на второто място.

Развръзката настъпи след серията от влизания в бокса, когато пилотът на Мерцедес излезе начело, след като избра точния момент за спиране. До финала той и Норис се откъснаха значително пред останалите и оформиха решаващия дуел за победата.

В крайна сметка Антонели удържа натиска на британеца и пресече финала с аванс от 3.264 секунди. Оскар Пиастри допълни силното представяне на Макларън, като завърши трети, изпреварвайки Льоклер, който допусна грешка в заключителните обиколки.

С този успех Антонели затвърди лидерската си позиция в шампионата и продължава да бъде една от най-ярките фигури през сезона във Формула 1.

Свързани статии:

Кими Антонели ще стартира от първа позиция в Гран При на Маями
Кими Антонели ще стартира от първа позиция в Гран При на Маями
Пилотът на Мерцедес се възстанови от разочароващото представяне в...
Чете се за: 04:00 мин.
# Андреа Кими Антонели #Формула 1 сезон 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
1
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в Кюстендилско
2
Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в Кюстендилско
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
3
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
Регионалният министър: Свлачището е с необичайно огромни размери, поне месец ще продължат проучванията
4
Регионалният министър: Свлачището е с необичайно огромни размери,...
Търсят решение за изграждане на временен път в района на пропадналия участък между Пампорово и Смолян
5
Търсят решение за изграждане на временен път в района на...
Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите
6
Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
5
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

Още от: Формула 1

Кими Антонели ще стартира от първа позиция в Гран При на Маями
Кими Антонели ще стартира от първа позиция в Гран При на Маями
Ландо Норис поведе Макларън към двойна победа в спринта на Формула 1 за Гран при на Маями Ландо Норис поведе Макларън към двойна победа в спринта на Формула 1 за Гран при на Маями
Чете се за: 01:40 мин.
Ландо Норис ще стартира първи в Гран При на Маями Ландо Норис ще стартира първи в Гран При на Маями
Чете се за: 02:07 мин.
Фернандо Алонсо не изключва продължение на кариерата си след края на сезона Фернандо Алонсо не изключва продължение на кариерата си след края на сезона
Чете се за: 01:52 мин.
Тото Волф: Промените във Формула 1 трябва да са „със скалпел, а не с бейзболна бухалка“ Тото Волф: Промените във Формула 1 трябва да са „със скалпел, а не с бейзболна бухалка“
Чете се за: 01:57 мин.
Макс Верстапен може да премине в Макларън, Пиастри - вариант за Ред Бул Макс Верстапен може да премине в Макларън, Пиастри - вариант за Ред Бул
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Тежка катастрофа на Северната скоростна тангента
Тежка катастрофа на Северната скоростна тангента
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Почина журналистът и икономист Красимир Лаков Почина журналистът и икономист Красимир Лаков
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
България и Армения подписаха декларация за стратегическо партньорство България и Армения подписаха декларация за стратегическо партньорство
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Напрежение по оста Берлин–Вашингтон: Над 5000 американски...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Ивайло Мирчев, "Да, България": Ще атакуваме бюджета с...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Трети ден най-прекият път между Смолян и Пампорово е блокиран от...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
В очакване на новия кабинет: Какви са приоритетите на управляващи и...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ