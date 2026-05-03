Кими Антонели превзе Маями в директен сблъсък с Ландо Норис

19-годишният пилот на Мерцедес записа трета победа за сезона след оспорвана битка със световния шампион
Андреа Кими Антонели продължава впечатляващото си представяне от началото на сезона във Формула 1, след като спечели Гран при на Маями и записа трета победа за годината.
19-годишният италианец на Мерцедес излезе победител в директен дуел със световния шампион Ландо Норис (Макларън), като увеличи преднината си в генералното класиране на 20 точки пред съотборника си Джордж Ръсел, който завърши четвърти.
Състезанието започна драматично, след като още в първата обиколка Шарл Льоклер, Антонели и Макс Ферстапен влязоха в ожесточена битка за лидерството. Пилотът на Ред Бул се завъртя, а малко по-късно инциденти с Исак Хаджар и Пиер Гасли наложиха излизането на автомобил за сигурността.
След рестарта Льоклер поведе колоната, но в 13-ата обиколка Норис пое инициативата, след като изпревари монегаска и записа най-бърза обиколка. Антонели също се възползва и се изкачи на второто място.
Развръзката настъпи след серията от влизания в бокса, когато пилотът на Мерцедес излезе начело, след като избра точния момент за спиране. До финала той и Норис се откъснаха значително пред останалите и оформиха решаващия дуел за победата.
В крайна сметка Антонели удържа натиска на британеца и пресече финала с аванс от 3.264 секунди. Оскар Пиастри допълни силното представяне на Макларън, като завърши трети, изпреварвайки Льоклер, който допусна грешка в заключителните обиколки.
KIMI ANTONELLI WINS IN MIAMI!!— Formula 1 (@F1) May 3, 2026
Against the odds, what a magnificent drive from the @MercedesAMGF1 driver!#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/BgrAgPVHbB
С този успех Антонели затвърди лидерската си позиция в шампионата и продължава да бъде една от най-ярките фигури през сезона във Формула 1.